Detienen en Bogotá a hombre señalado de feminicidio y violencia sexual contra su hijastra

El procesado habría aprovechado los momentos en que cuidaba a la menor para agredirla, incluso frente a su hermano de cinco años.

Foto: Alcaldía de Bogotá

septiembre 16 de 2025
09:59 p. m.
Un hombre de 21 años fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de feminicidio y abuso sexual agravado contra su hijastra de dos años y 11 meses en Bogotá.

Sujeto asesinó y abusó a su hijastra en Bogotá

El crimen ocurrió el 24 de septiembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, donde, según la investigación, el procesado habría aprovechado los momentos en que cuidaba a la menor para agredirla, incluso frente a su hermano de cinco años.

El caso salió a la luz cuando el señalado llevó a la niña sin signos vitales al Hospital de Kennedy. El dictamen de Medicina Legal confirmó que la víctima presentaba señales de violencia física reiterada y abuso sexual crónico.

Tras las pruebas recolectadas por la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía, un juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario.

A la cárcel sujeto que asesinó a golpes a un menor de edad en Antioquia

En las recientes horas también se conocieron detalles de la muerte de un menor de edad que fue brutalmente golpeado por su padrastro.

Como Cristian Alexis González Gallego y con el alias de Lámpara, fue identificado el sujeto que fue capturado tras ser señalado de agredir brutalmente a su hijastro de 4 años en una vivienda del barrio Castilla, en Medellín.

El hombre de 28 años también habría golpeado a la madre del niño, su pareja sentimental, quien ya era víctima de violencia intrafamiliar.

Alias Lámpara tiene un amplio historial delictivo: siete antecedentes por violencia intrafamiliar, presuntos vínculos con la banda Los Mondongueros y una condena por homicidio simple dictada en junio de este año, cuya pena fue suspendida, lo que le permitió evadir prisión.

Desde 2016 aparece relacionado en al menos 11 procesos judiciales por distintos hechos.

