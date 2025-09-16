CANAL RCN
Colombia Video

Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga

El joven fue detenido en el barrio Ciudadela Real de Minas, al occidente de la capital santandereana.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
02:48 p. m.
Un insólito caso de simulación de secuestro fue desmantelado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc), tras la captura de Juan José Camacho, un joven de 21 años que fingió estar privado de la libertad con el objetivo de extorsionar a su propia madre.

De acuerdo con el reporte oficial, Camacho se ocultaba en una zona boscosa desde donde enviaba fotografías y mensajes de voz a través de WhatsApp, en los que aparecía amordazado y en aparentes condiciones de indefensión. Las imágenes buscaban generar angustia en su familia y presionar el pago de una suma de dinero.

Joven exigía $750 mil a su madre fingiendo secuestro

Las investigaciones revelaron que el supuesto secuestro no era más que una estrategia improvisada para obtener recursos y saldar deudas personales.

Una vez descubierta la verdad, las autoridades organizaron un operativo que culminó con la detención del joven en el barrio Ciudadela Real de Minas, en Bucaramanga.

El caso generó preocupación entre las autoridades, quienes reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y evitar caer en engaños que atenten contra la tranquilidad familiar.

“En los mensajes le exigía a su mamá 750 mil pesos, asegurando que lo tenía retenido un grupo armado ilegal”, afirmó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Celular incautado fue clave para descubrir la falsa extorsión

Como parte del proceso judicial, las autoridades incautaron el teléfono celular desde el cual Juan José Camacho enviaba mensajes extorsivos a su madre, simulando estar secuestrado. Este dispositivo se convirtió en pieza clave de la investigación adelantada por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de extorsión, y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

Ante este tipo de hechos, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita 165, habilitada para atender casos relacionados con secuestro y extorsión.

