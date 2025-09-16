CANAL RCN
Colombia

Falleció el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro en Antioquia

El menor permanecía bajo pronóstico reservado en el Hospital General de Medellín.

Atroz caso de abuso sexual: tres niños habrían sido víctimas, al parecer, de su propio tío
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
04:27 p. m.
El menor de cuatro años que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, falleció este martes en el Hospital General de Medellín luego de 3 días de luchar por su vida.

El hecho de violencia se registró el pasado sábado en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín, cuando su padrastro inmovilizó al menor contra el piso y lo atacó en repetidas ocasiones mientras gritaba, tal y como lo evidencia un video que se hizo público.

Los antecedentes de alias Lámpara, el hombre que golpeó a su hijastro de 4 años en Antioquia
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia del fallecimiento del menor. “Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X.

Menor murió tras tres días de lucha en UCI

El niño, quien había sido ingresado en el Hospital General de Medellín con pronóstico reservado, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Durante su estancia, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde luchó por sobrevivir bajo constante atención médica especializada.

Según el alcalde de la capital antioqueña, el menor presentaba “golpes fuertes en el cráneo, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, fue una golpiza brutal”.

Capturaron a alias Lámpara tras golpear salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia
Madre intentó salvar a su hijo tras ataque del padrastro

Los médicos confirmaron que el menor había sufrido un trauma craneoencefálico severo y que su estado era crítico. La madre explicó que las probabilidades de supervivencia eran mínimas y que, en caso de lograrlo, existía un alto riesgo de que quedara en condición vegetal.

Las autoridades confirmaron, tras las investigaciones, que el menor no era el único afectado por el maltrato, su madre también había sido víctima y actualmente se encuentra bajo protección oficial junto con la abuela del menor.

El presunto agresor, quien posee un amplio historial delictivo, fue capturado y permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Luego del ataque, la madre del menor intentó reanimarlo con desesperación. Según relató, lo colocó bajo el chorro de agua con la esperanza de que reaccionara y le practicó respiración boca a boca, pero lamentablemente no obtuvo respuesta.

