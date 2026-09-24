¡Pilas! Estos son los planes gratis que tendrá Bogotá este fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Si todavía no tiene plan para este fin de semana, Bogotá tendrá varias actividades gratuitas que pueden convertirse en una alternativa para salir de la rutina sin tener que gastar dinero en la entrada.

La agenda incluye presentaciones musicales, experiencias relacionadas con la salsa, actividades culturales y espacios para acercarse a la ciencia.

Además, el domingo comenzarán oficialmente la XIX Semana de la Bicicleta y la XX Semana de la Seguridad Vial, que tendrán más de 30 actividades gratuitas durante los días siguientes.

Planes gratis en Bogotá este sábado 26 de septiembre

Concierto gratis de la Filarmónica de Bogotá

Uno de los planes destacados del sábado será el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, programado para las 4:00 de la tarde en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que quienes quieran asistir deberán tener en cuenta la capacidad del escenario.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional

Sábado 26 de septiembre

4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Un recorrido por seis culturas sin salir de Bogotá

También durante el sábado continuará el festival 'Entre Mundos': culturas que se encuentran, Festival de Idiomas y Culturas, una actividad gratuita que reúne expresiones de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil y Japón.

La programación del sábado incluye yoga en francés, capoeira, una trivia sobre cultura británica, un concierto de música japonesa y clases demostrativas de inglés, francés, alemán, japonés y portugués.

La actividad se realizará en la plazoleta del edificio CityU, en el centro de Bogotá.

Lugar: Plazoleta de CityU, calle 19 #2A-10

Sábado 26 de septiembre

Entrada gratuita

Visita al Museo Colonial bailando salsa

Para quienes prefieren combinar cultura y baile, el Museo Colonial tendrá este sábado una 'Visita Bailada', una experiencia que mezcla el recorrido por el patrimonio del museo con un taller dedicado a las raíces de la salsa y el casino.

La actividad comenzará a las 2:10 de la tarde y será gratuita, aunque requiere inscripción previa. Durante el encuentro se abordarán los antecedentes afrocubanos de la salsa y se realizará una experiencia de danza colectiva.

Lugar: Museo Colonial, carrera 6 #9-77

Sábado 26 de septiembre

2:10 p. m.

Gratis con inscripción previa

Planes gratis en Bogotá este domingo 27 de septiembre

La Media Torta se llena de salsa

El domingo será el turno del Tortazo Salsa, una jornada musical gratuita que se realizará en La Media Torta desde la 1:00 de la tarde.

El evento contará con las agrupaciones La Pambelé, Radio Bembé y Mar Caribe, además de los selectores de vinilo Dirty Salsa, Rollergal y Gina Reyes.

La actividad funcionará como una antesala de Salsa al Parque 2026 y tendrá entrada libre para mayores de 14 años, hasta completar el aforo.

Lugar: Teatro al aire libre La Media Torta

Domingo 27 de septiembre

1:00 p. m.

Entrada libre para mayores de 14 años

Arranca la Semana de la Bicicleta

Y si lo suyo es pedalear, el domingo comienza oficialmente la XIX Semana de la Bicicleta, que se desarrollará junto con la XX Semana de la Seguridad Vial.

La programación se extenderá hasta el 3 de octubre e incluirá más de 30 actividades gratuitas relacionadas con la bicicleta, los recorridos urbanos, la movilidad escolar, el transporte público y la seguridad vial.

La Secretaría Distrital de Movilidad ya habilitó la programación para que los ciudadanos puedan consultar los recorridos, talleres y demás actividades.

También hay ciencia gratis

El Planetario de Bogotá también tendrá programación durante el sábado 26 y domingo 27 con el quinto encuentro 'Universo de Sentidos, Ciencia y Diversidad'.

La agenda contempla conversatorios, talleres de escritura creativa, clubes de lectura y experiencias inmersivas que combinan ciencia, arte y cultura. El acceso es gratuito hasta completar aforo.

Finalmente, la programación demuestra que no es necesario tener un gran presupuesto para encontrar actividades en Bogotá durante el fin de semana.

Eso sí, en varios de estos eventos la entrada está condicionada al aforo disponible, mientras que algunas actividades requieren inscripción previa. Por eso, antes de salir, es recomendable revisar las condiciones específicas de cada plan.