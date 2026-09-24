Tembló fuerte en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026: esto se informó

En Chaparral, Tolima, se detectó un nuevo movimiento telúrico considerable en la mañana de este 24 de septiembre de 2026.

La magnitud superó los 4.0 y la profundidad fue superficial. ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos al epicentro? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2026

11:46 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 15 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

¿Qué otros temblores se han reportado recientemente en Chaparral, Tolima, hoy 24 de septiembre de 2026?

Desde las 11:00 de la mañana, se presentaron al menos otros cinco movimientos telúricos en Chaparral, Tolima.

Los detalles completos de esos eventos sísmicos son los siguientes:

11:08 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

11:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

11:18 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

11:30 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

11:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

Asimismo, también hubo un movimiento telúrico que se originó en Istmina, Chocó.

Los datos de ese temblor son los siguientes:

11:33 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).