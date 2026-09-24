Ministerio de Defensa aclaró la versión sobre el joven de 18 años que murió en medio del operativo contra alias Cholo

Una polémica rodea el operativo en zona rural de Santa Marta, donde murió José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo, señalado por las autoridades como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones que relacionaban a otro de los fallecidos, Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, con Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como cabecilla de esa estructura criminal.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa salió a aclarar específicamente esa versión.

¿Quién era Ricardo Andrés Rodríguez, el joven de 18 años que murió en el operativo contra 'Cholo'?

De acuerdo con el proceso de verificación mencionado por el Ministerio de Defensa, el joven fallecido durante la operación fue identificado como Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años.

Su muerte generó cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes han sostenido públicamente que el joven no pertenecía a las ACSN y que se dedicaba a labores del campo en una finca ganadera de la zona.

La familia también ha pedido que se esclarezcan las circunstancias en las que murió.

Estos señalamientos corresponden, por ahora, a la versión entregada por sus allegados y deberán ser contrastados dentro de las investigaciones.

¿Qué fue lo que pasó con este joven?

Ante las distintas versiones que han surgido después del operativo, el Ministerio de Defensa hizo énfasis en que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar qué sucedió.

La Fiscalía General de la Nación y los peritos de Medicina Legal deberán establecer las circunstancias de la muerte de las personas que estaban en el lugar, así como sus posibles actividades y los motivos por los que se encontraban allí.

El Ministerio aseguró que colaborará con las autoridades para facilitar el esclarecimiento de los hechos.