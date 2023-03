Mujeres destacadas: rectoras de Universidad Nacional y Eafit lideran en el sector de educación

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Noticias RCN conocimos la labor de colombianas que lideran. Es el caso de Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, una de las instituciones académicas más importantes del país y el mundo. Y también Claudia Restrepo, la primera mujer que llegó a la rectoría de la Eafit, una institución en Antioquia.

¿Cómo ha sido su experiencia personal frente a la Universidad Nacional?

Dolly Montoya: Durante 150 años estuvo bajo la dirección masculina, pero las mujeres hemos venido ganando espacio. Ya el 30% de las profesoras somos mujeres y cerca del 40% de estudiantes también. En la lucha de las mujeres a través de los siglos cada vez los derechos son más amplios. En este momento estamos hablando de que no hay democracia si no incluimos el 50% de la población que somos las mujeres. Esto nos da la posibilidad de no excluirnos.

¿Todavía hay barreras de género en la educación?

En universidades tan grandes son 300 profesores que se pensionan y 300 que entran. Entonces la rotación es muy lenta, por eso subir el número de mujeres tampoco es fácil. Yo creo que en la academia las mujeres se posicionan desde el pensamiento y la investigación, van ocupando un espacio, desde las direcciones, luego vicerrectorías o decanaturas. Siempre se necesita una trayectoria académica para llegar porque como la comunidad tiene que reconocer a la persona que va a entrar requiere la aceptación de profesores, estudiantes y egresados, es para hombres y mujeres, también es necesario disciplina y talento.

La tradición de 6.000 años de estar dirigidos por un pensamiento masculino no es ajeno a nadie. Todavía no hay igualdad en el hogar, pero los jóvenes de ahora son un poco más conscientes. Es un llamado a las mujeres a que formemos hombres, no machos, que somos uno y otro y debemos construir juntos, no segregar a los hombres. Los dos podemos aportar si trabajamos juntos, esto es un cambio cultural y merece que sea toda la sociedad la que esté involucrada.

Por su parte, Claudia Restrepo es la primera mujer que llegó a la rectoría de la Eafit, una de las universidades más importantes de Antioquia.

¿Cuáles han sido los retos más grandes?

Ha sido todo un reto como universidad. Es entender que hay un cambio de época y unas preguntas por la diversidad y la inclusión que muchas universidades han venido tomando. Relevantes retos: una academia en un momento del mundo y la historia en el que la educación está cambiando a algo más flexible, pero sin pérdida de calidad. Ese cambio es nuestro reto.

Hoy en día en la educación superior se habla de temas que antes no se tocaban, como salud mental, abuso, violencia, temas que obviamente no es que los hombres no hayan abordado; sin embargo, es claro que las mujeres tenemos una sensibilidad y la educación nos ha permitido datos paso a emociones y sentimientos de una forma más abierta. Eso es clave.

¿Qué es lo que no ha permitido que sean muchas las mujeres en altos cargo?

Pasa en la educación lo que pasa en otros contextos laborales y es que hay barreras culturales propias de los estereotipos de lo que ha sido el poder y el liderazgo. Eso ha venido cambiando, pero toma tiempo.