Desgarrador mensaje de la mamá de 'Epa Colombia' tras pasar la primera Navidad sin su hija

Martha Rojas expresó su dolor y esperanza al no poder compartir la Navidad con su hija Daneidy Barrera Rojas.

Epa Colombia y su madre Martha Rojas
FOTO: @martha.c.rojas6

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
04:52 p. m.
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', pasó la Navidad por primera vez privada de la libertad, luego de ser condenada a pasar cinco años de prisión por los actos vandálicos que cometió en contra de la infraestructura de Transmilenio en el estallido social de 2019.

Esta situación fue realmente significativa para su madre, Martha Rojas, quien compartió un desgarrador mensaje al no poder estar junto a su hija en una fecha tan especial para los colombianos. Sus palabras conmovieron a más de uno, entendiendo lo que está pasando su familia.

 

El mensaje de la mamá de 'Epa Colombia' en Navidad

A través de su cuenta de Instagram, Martha Rojas envió un mensaje afirmando su cariño hacia Daneidy Barrera y pidiendo que pronto se presente un fallo favorable que le permita volver a reunirse con sus seres queridos.

“Hay reina de mi vida, una Navidad sin ti hija, pero Dios es grande, maravilloso y sabes él todo lo ve y esto muy pronto acabará y estaremos en familia con tu princesa, con tu amor”, escribió la mujer, junto a una foto familiar en plenas festividades.

'Epa Colombia' y la emotiva despedida de año a sus trabajadoras

A pesar de la ausencia de la empresaria durante las festividades, su entorno familiar y laboral continuó activo. Se realizó una cena de Navidad para los trabajadores de las tiendas de keratinas en Bogotá, organizada por su pareja sentimental, Karol Samantha, quien compartió registros del evento y agradeció la lealtad del equipo de trabajo.

Durante este encuentro, se destacó que el negocio ha logrado mantenerse operativo y con altos niveles de ventas en la temporada navideña, lo que refuerza la idea de un respaldo colectivo hacia la empresaria. Este contexto contrasta con la vivencia personal de la familia, marcada por la separación en una fecha tradicionalmente asociada a la unión.

