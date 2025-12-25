La definición de la cifra del salario mínimo para 2026 se ha dado en un entorno de proyecciones para los ciudadanos. Según los datos oficiales y las proyecciones de centros de pensamiento como Fedesarrollo, el incremento se ha situado en un rango cercano al 11 %, lo que elevaría el salario básico a aproximadamente $1.580.000 COP (sin contar el auxilio de transporte).

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro dio a conocer detalles de lo que será el salario mínimo para el año siguiente. En su alocución, el mandatario informó que por primera vez en Colombia, se decretará un "salario mínimo vital".

Este término, que no es muy común para los colombianos, es aquel necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias.

Salario mínimo vital en Colombia: qué es y por qué será clave para los ciudadanos en 2026

El concepto de Salario Mínimo Vital no debe confundirse con el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) tradicional. Mientras que el segundo es una cifra técnica fijada por ley, el "mínimo vital" es un derecho constitucional que garantiza que el trabajador y su familia puedan acceder a las condiciones materiales básicas para una vida digna.

De acuerdo a lo anterior y según lo rige la Organización Internacional del Trabajo, este salario debe cubrir todo lo básico en una familia, es decir: Alimentación, vivienda digna, vestuario, salud, educación, transporte y un margen para imprevistos.

Para el ciudadano, esto implica que el salario ya no se verá solo como un "costo de producción" para las empresas, sino una meta para que el ingreso mínimo que permita cubrir no solo la subsistencia, también el ahorro y el esparcimiento.

¿Cuándo se dará a conocer la cifra del salario mínimo en 2026?

El Gobierno nacional publicará entre el 29 y el 30 de diciembre el decreto que fijará el salario mínimo para 2026, el cual incorporará por primera vez el concepto de salario vital.

“El decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre. Esta vez vamos a incorporar el concepto de salario vital”, afirmó el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Aunque ya se está acercando a una cifra, desde la cartera se explicó que se encuentra en la fase final de elaboración del decreto y que, por esa razón, aún no es posible anunciar el porcentaje definitivo del aumento.