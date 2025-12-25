CANAL RCN
Deportes

Luis Fernando Muriel se acerca al FPC: Los dos grandes que lo quieren en sus filas

El delantero ha sido tendencia este jueves por definir su futuro.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
04:52 p. m.
Tras haberse culminado la liga colombiana, el mercado de fichajes se ha empezado a mover con fuerza. Los grandes clubes ya han movido sus fichas para quedarse con refuerzos de lujo, todo con el objetivo tener una nómina fuerte pensando en el torneo local y los internacionales.

En las cartas que aparecen sobre la mesa, figura el nombre de Luis Fernando Muriel, delantero con alto potencial que podría recaer en dos clubes de alto poder en el FPC.

La noticia se ha dado a conocer este jueves 25 de diciembre, justo después de Navidad. De acuerdo con el periodista Ekrem Konur, conocido por sus acertados fichajes, el colombiano estaría en carpeta de dos equipos, incluso uno ya le hizo oferta formal.

Estos son los dos clubes que se pelean por Luis Fernando Muriel

Según lo informado por el periodista, Muriel está en la carpeta del Junior de Barranquilla, equipo que desde hace tiempo lo ha venido sondeando y que "ya hizo una oferta formal".

Konur aseguró que "Orlando City está abierto a un préstamo si Junior cubre la mayor parte del salario".

Ahora bien, Junior no la tendría nada fácil, pues al otro lado de la acera está Atlético Nacional, club que busca reemplazo inmediato a la salida de Marino Hinestroza.

"Atlético Nacional está interesado, pero no hay un movimiento concreto", ya que preguntaron condiciones en caso de que Alfredo Morelos no pueda seguir. Sin embargo, el deseo del atlanticense sería "jugar la Copa Libertadores con Junior", informó.

 

