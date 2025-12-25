CANAL RCN
VIDEO | Denuncian a conductor que usó la ciclorruta como carril poniendo en riesgo a ciclistas en Bogotá

Tras la denuncia ciudadana, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció. ¿Qué pasó?

diciembre 25 de 2025
06:05 p. m.
En Bogotá, una infracción a las normas de tránsito quedó registrado en video. Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran a un vehículo desplazándose por un carril exclusivo de ciclovía, un espacio diseñado únicamente para la movilidad de quienes se transportan en bicicleta.

La denuncia pública activó la reacción de la Secretaría Distrital de Movilidad, que revisó el caso.

Conductor usó la ciclorruta como carril en Bogotá

En el video se observa cómo el vehículo utiliza la ciclorruta como vía de avance, ignorando que se trata de un carril restringido.

Esta conducta, según señalaron las autoridades, no solo vulnera la normativa de tránsito, sino que expone a los ciclistas a un peligro evidente en plena vía.

Tras la verificación del material audiovisual y la denuncia ciudadana, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció de manera contundente.

Secretaría de Movilidad se pronunció sobre el conductor que invadió el carril de la ciclorruta en Bogotá

A través de un mensaje oficial señaló:

¡Ustedes lo reportaron y nosotros actuamos, las normas se respetan! Ningún vehículo, bajo ninguna circunstancia, puede poner en riesgo la integridad de quienes se movilizan en bicicleta. Las ciclorrutas están destinadas exclusivamente para garantizar una movilidad segura para los ciclistas. Desde la Secretaría de Movilidad ya sancionamos a este conductor por un comportamiento totalmente inaceptable.

Como resultado del procedimiento, se expidió un orden de comparendo con fecha de imposición del 24 de diciembre de.

La infracción impuesta corresponde al código C14, cuya descripción señala:

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, de hacerlo, el vehículo será inmovilizado.

De acuerdo con el registro oficial, el hecho ocurrió el 23 de diciembre a las 10:30 de la mañana, en la carrera 73A con calle 77A-44, en la localidad de Engativá.

En el apartado de observaciones, la autoridad dejó constancia de que el vehículo fue detectado transitando en un carril preferencial y/o en horario no permitido.

Posteriormente, se realizó la consulta en la base de datos de exceptuados de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se confirmó que el vehículo no estaba inscrito para ninguna de las excepciones estipuladas.

