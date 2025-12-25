Venezuela excarceló a más de 60 detenidos durante la noche de Navidad

Al menos 60 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela fueron excarceladas en la mañana de este 25 de diciembre, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), una organización no gubernamental integrada por activistas de derechos humanos y familiares de detenidos.

Los beneficiados con estas liberaciones habían sido arrestados en el contexto de la crisis política que se desató tras la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato, proclamación que la oposición calificó de fraudulenta y que generó una ola de protestas en distintas regiones del país.

Como resultado de esas manifestaciones, cerca de 2.400 personas fueron detenidas, a quienes Maduro señaló públicamente como “terroristas”.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 2.000 detenidos ya han sido liberados, aunque organizaciones de derechos humanos insisten en que muchos continúan bajo procesos judiciales irregulares o con restricciones a su libertad.

En el caso de las excarcelaciones de Navidad, Clippve indicó que comenzaron desde la madrugada de este jueves, sin que hasta el momento se conozcan con claridad las condiciones bajo las cuales se otorgaron.

“Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos que nunca debieron estar detenidos de forma arbitraria.

Sin embargo, no son totalmente libres, por lo que seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos del país”, afirmó Andreína Baduel, coordinadora de la organización, en declaraciones a la AFP.

Según testimonios de familiares, varios de los excarcelados se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas, centro penitenciario que fue habilitado para albergar a detenidos tras los comicios.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones del país. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía venezolana no había respondido a solicitudes de información sobre los detalles del proceso.

Baduel recordó que la situación sigue siendo crítica para cientos de familias. “Debemos recordar que aún hay más de 1.000 familias con presos políticos”, señaló.

La activista es hija del general Raúl Isaías Baduel, antiguo aliado del expresidente Hugo Chávez, quien murió en prisión en 2021. Además, denunció la situación de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde hace cinco años bajo cargos de terrorismo.

De acuerdo con su testimonio, Josnars se encuentra en condiciones inhumanas, con un estado de salud delicado debido a presuntas torturas, y requiere cuatro cirugías urgentes.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen al menos 902 presos políticos, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que continúan exigiendo la liberación de todos los detenidos por razones políticas.