Desalentador balance: 71 militares y policías han sido asesinados este año

En los últimos dos años, 231 policías y militares han sido asesinados y 1.045 han resultado heridos.

diciembre 25 de 2025
05:08 p. m.
En Colombia, el panorama para militares y policías es complejo. De acuerdo con cifras oficiales, este año han sido asesinados 71 integrantes de la Fuerza Pública, 302 resultaron heridos en combate y se registraron por lo menos 38 asonadas en el país, 14 más que en el 2024.

Entretanto, en el Hospital Militar de Bogotá, cuatro uniformados que resultaron heridos en el atentado perpetrado por el ELN en Aguachica siguen luchando por sus vidas.

Pruebas de supervivencia de uniformados secuestrados

A ellos, se suman los uniformados que permanecen secuestrados por grupos armados ilegales, y que han tenido que pasar las festividades de fin de año lejos de sus familiares y seres queridos.

En la mañana de este 25 de diciembre se conocieron pruebas de supervivencia de los siete policías y militares en poder de disidencias de las Farc desde hace varios meses.

En estos mensajes, los uniformados expresaron su anhelo de reencontrarse con sus familias y aprovecharon para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adelanten gestiones que permitan su pronta liberación.

152 secuestrados por grupos criminales

De acuerdo con cifras oficiales, 152 integrantes de la Fuerza Pública fueron secuestrados por algún grupo criminal este año. De ellos, 11 no pudieron pasar la Navidad junto a sus familias.

Mientras tanto, familiares esperan el regreso de estos héroes de la patria que han sido víctimas de uno de los peores flagelos por parte de los grupos armados criminales.

