Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores

El balance preliminar del 25 de diciembre revela una emergencia con cientos de personas lesionadas por pólvora.

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
04:37 p. m.
A la violencia registrada durante la noche del 24 de diciembre se suma ahora un balance sobre el impacto del uso indiscriminado de pólvora en el país.

Las cifras oficiales hablan de casi 800 personas quemadas, una cantidad que, según las autoridades, aún es preliminar y podría aumentar con el paso de las horas.

¿Cuántos quemados se reportaron en la noche de Navidad?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a las 8:00 de la mañana del 25 de diciembre, se han notificado 792 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional.

Las autoridades recalcaron que se trata de un boletín preliminar, por lo que la cifra podría incrementarse conforme se consolide la información.

El dato más grave del reporte está relacionado con los menores de edad. Del total de casos, 260 corresponden a niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 32,8 % de los lesionados.

¿Qué se sabe de los menores lesionados con pólvora en la noche de Navidad?

El INS también reveló que 30 de estos menores estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol, un factor que agrava la situación y que ha activado medidas institucionales.

En estos casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició procesos de restablecimiento de derechos para los niños afectados.

La vocera de Bienestar Familiar confirmó que ya se han adoptado acciones concretas contra los responsables:

Tenemos 21 amonestaciones puestas entre comisarios y defensores y también denuncias penales contra los padres de los niños y las niñas, en las cuales el Instituto, a través de las Defensorías de Familia, ha presentado 5 denuncias penales por las lesiones que se le ocasionaron al niño o la niña producto del uso y de la exposición a la pólvora.

El boletín del INS hace parte de la vigilancia intensificada por lesiones causadas por pólvora pirotécnica, así como por intoxicaciones por fósforo blanco y por licor adulterado con metanol. En comparación con el mismo corte de la temporada 2024, los casos presentan una variación del 0,9 %.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica, aunque el número de heridos mantiene en alerta a los organismos de salud.

Número de quemados por pólvora en cada territorio

Los territorios con mayor número de lesionados son:

  • Antioquia (115 casos)
  • Bogotá (64)
  • Norte de Santander (46)
  • Cauca (45)
  • Atlántico (41)
  • Cundinamarca (40)

Les siguen Barranquilla (35), Nariño (31), Valle del Cauca (27) y Cali (27). También se reportan cifras relevantes en Caldas (26), Santander (25), Córdoba (25), Tolima (24), Magdalena (24), Huila (24), Cesar (23) y Boyacá (22), entre otros departamentos.

En ciudades capitales y principales municipios, el balance detalla que Medellín encabeza la lista con 56 casos, seguida de Cúcuta (23), Armenia (13), Ibagué (11), Neiva (10) y Pereira, Pasto, Montería y Popayán (9 casos cada una). También figuran Manizales (7), Valledupar (7), Bucaramanga (5), Villavicencio (4), Yopal (4), Riohacha (3) y Arauca (3).

Otras ciudades como Tunja, Sincelejo, Florencia, Quibdó, Mocoa, Leticia e Inírida reportan entre uno y dos casos.

Paralelo a esto, en cuanto al tipo de lesiones, el INS precisó que la quemadura es la afectación más frecuente, presente en el 88,8 % de los casos, seguida por laceraciones, reportadas en el 55,2 %.

Los artefactos pirotécnicos más asociados a estas lesiones son los totes, responsables del 31,6 % de los casos, seguidos por otros elementos pirotécnicos (20,5 %) y los voladores (17,5 %).

Finalmente, el balance nacional también confirma que, durante la temporada actual, se han notificado cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco.

