A miles de kilómetros de casa, la tripulación del ARC Simón Bolívar celebró Navidad

La misión marítima avanza hacia el corazón de la Tierra mientras la tripulación vivió una Nochebuena distinta.

diciembre 25 de 2025
05:14 p. m.
La travesía marítima continúa y ya se cumplen los primeros 20 días de navegación rumbo al corazón de la Tierra.

En medio de este recorrido, la tripulación enfrentó una Navidad completamente atípica: lejos de sus hogares, de sus familias y de las celebraciones tradicionales en tierra firme, pero acompañados por el equipo humano que se ha consolidado durante el viaje.

La celebración coincidió con la cercanía al puerto de Valparaíso, Chile, una zona que actualmente se encuentra en temporada de verano, aunque con condiciones climáticas variables que marcan la rutina diaria a bordo.

¿Cómo es pasar Navidad a bordo del ARC Simón Bolívar?

Durante la jornada, la tripulación reportó un clima cambiante. En horas de la tarde, alrededor de las 3 y 4 p. m., se registró presencia de sol, aunque acompañada de fuertes vientos.

Las condiciones, según se explicó, son similares a las de Bogotá: momentos soleados que contrastan con ráfagas de viento que hacen sentir el frío.

La temperatura máxima alcanzó los 19 grados centígrados, un registro que, aunque corresponde al verano en esta zona del continente, desciende de manera considerable durante la noche. Por esta razón, los tripulantes han debido adaptarse a jornadas templadas en el día y frías en horas nocturnas, aprovechando cada momento de sol.

En ese contexto se vivió la celebración de Navidad. Lejos de casa, pero unidos por la experiencia compartida, la tripulación celebró la Nochebuena junto a la que ahora consideran su nueva familia a bordo: los Leopardos Marinos.

¿Qué se hace dentro del ARC Simón Bolívar para celebrar la Navidad?

La jornada incluyó cena, novena y entrega de regalos, una sorpresa que no esperaban encontrar en medio de la navegación.

La tripulación destacó que se trató de un momento especial y diferente. Aunque la distancia con sus seres queridos estuvo presente, también hubo espacio para mantener el contacto con ellos a través de videollamadas, lo que permitió compartir parte de la celebración pese a la lejanía.

Finalmente, se confirmó que este viernes a las 8:00 de la mañana se realizará el atraque en el puerto de Valparaíso, ubicado a espaldas de la embarcación. La tripulación permanecerá cuatro días en ese puerto.

Las visitas a la base naval estarán habilitadas únicamente para quienes realizaron preinscripción a través de la embajada, requisito indispensable para poder acceder y conocer de cerca la misión.

