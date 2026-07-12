Don Luis Felipe, el vendedor de panela que deja una lección de democracia en Florencia, Caquetá

En medio de la polarización que se vive en redes sociales tras las elecciones presidenciales, la historia de un vendedor ambulante en Florencia, Caquetá, se convirtió en símbolo de humildad y solidaridad.

Luis Felipe Yagüe, de 74 años, conocido como Don Luis Felipe, fue expuesto en un video por la forma en que ejerció su derecho al voto. Lo que pretendía ser una humillación terminó despertando una ola de apoyo nacional.

Un voto libre y un silencio sabio

El adulto mayor, que recorre las calles vendiendo panela, fue cuestionado por una docente que decidió no volver a comprarle por sus preferencias políticas. Sin embargo, su respuesta fue el silencio.

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“Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho”, expresó después, reafirmando que votar es un acto libre y democrático.

La calma con la que enfrentó la situación transformó el mensaje inicial: lo que buscaba dividir terminó uniendo. Colombianos de distintos departamentos comenzaron a contactarlo para felicitarlo y respaldar su labor.

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Don Luis Felipe, un símbolo de solidaridad

La historia de Don Luis Felipe se viralizó y su rostro fue ilustrado como emblema de diplomacia y serenidad. “En vez de decirle al señor que me hizo un mal, el que publicó ese video, que me dio fue una bendición”, aseguró.

El comerciante seguirá recorriendo las calles de Florencia con su panela y su café tradicional, recordando que educar no es imponer ni agredir, sino enseñar con el ejemplo. Su silencio se convirtió en la máxima expresión de sabiduría en tiempos de división.