Germán Calderón anuncia denuncia penal por contrato de tierras entre la ANT y la SAE sin ejecutar

En medio del proceso de empalme regional que se adelanta en el país, la política de entrega de tierras del gobierno de Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la controversia.

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Germán Calderón España, designado como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, anunció que radicará una denuncia penal por un contrato celebrado entre la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, cuyo valor asciende a 500.000 millones de pesos. Según su declaración, el 80% de los recursos ya fueron desembolsados, pero la ejecución es del 0%.

"Entre las demandadas o denunciadas está la Agencia Nacional de Tierras, la SAE, por un contrato de 500.000 millones de pesos en el que se le han entregado tierras a los ciudadanos, a los campesinos sin titulación", dijo Calderón España a Noticias RCN.

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A este señalamiento se suma la advertencia de la Contraloría, que hace menos de un mes alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. "La Agencia Nacional de Tierras ejecutó pagos totales sin garantizar la transferencia del dominio, actuando al margen de la solemnidad exigida por el Código Civil", señaló el organismo de control.

Campesinos denuncian entregas irregulares en el Cesar

La controversia también se refleja en las regiones. En el departamento del Cesar, beneficiarios de la entrega de tierras aseguran que, pese a haber recibido predios, no cuentan con documentos que los acrediten como propietarios.

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"Soy una campesina del municipio de Chimichagua y hago una denuncia pública contra Juan Felipe Harman, la representante de la Cámara Alexandra Pineda y Nadia Umaña por hacer entrega de tierras simbólicamente e irregularmente a asociaciones campesinas del municipio", expresó de manera anónima una mujer de la zona.

Calderón España advirtió: "Hay un riesgo inminente de una falsa tradición y de que estos ciudadanos a la postre queden sin esas tierras".

Noticias RCN buscó la versión de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, pero no fue posible obtener respuesta.

Solicitudes al nuevo ministro de Agricultura

En paralelo, los representantes a la Cámara Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda solicitaron al ministro designado de Agricultura, Indalecio Dangond, revocar la creación de las zonas de protección para la producción de alimentos, al considerar que deben ser revisadas.

El hallazgo de la Contraloría refuerza las críticas: de 577 predios presuntamente entregados, solo tres contaban con la documentación exigida por la ley.

A 26 días de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria —una de sus principales banderas— enfrenta serios cuestionamientos sobre su ejecución y legalidad.