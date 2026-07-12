Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 12 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

El Super Astro Luna cierra una nueva semana de sorteos con la edición correspondiente a este 12 de julio de 2026. Como sucede cada día, el juego dio a conocer una combinación oficial integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, información que identifica exclusivamente el resultado de esta jornada y que pasa a ser la referencia para quienes siguen diariamente esta modalidad.

Cada domingo representa una edición independiente dentro del calendario del Super Astro Luna. Aunque la dinámica del juego se mantiene constante, el desenlace siempre cambia, ya que cada sorteo produce una secuencia distinta. Esa característica hace que ninguna combinación sustituya a otra y que cada fecha conserve su propio resultado oficial.

El anuncio de las cifras marca el momento en que queda completamente definida la edición del día. A partir de ese instante, la combinación publicada se convierte en el dato oficial del sorteo y en la información utilizada por los jugadores para consultar el desenlace de la jornada nocturna.

Además de las cuatro cifras, el Super Astro Luna incorpora un signo zodiacal como parte del resultado. Ambos elementos forman una única combinación y deben interpretarse conjuntamente, pues hacen parte de la información oficial divulgada tras concluir el sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 12 de julio de 2026

A partir de las 8:30 de la noche, los apostadores del Super Astro Luna se emocionaron al máximo.

Apenas las balotas se detuvieron, la presentadora del sorteo anunció que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Recuerde que, en caso de que haya tenido aciertos, necesita conservar el tiquete de la apuesta en buen estado para cobrar el premio.

El cierre de la semana deja una nueva combinación oficial en el Super Astro Luna

Con esta edición, el Super Astro Luna completa una nueva semana de sorteos diarios. La combinación correspondiente a este domingo queda incorporada al conjunto de resultados oficiales del juego y pasa a identificar exclusivamente la jornada del 12 de julio de 2026.

A partir de este resultado comenzará una nueva secuencia semanal de sorteos, pero la combinación publicada para este domingo permanecerá como la referencia oficial de esta edición. Así, el Super Astro Luna mantiene su dinámica diaria de ofrecer una nueva combinación en cada jornada, permitiendo que cada fecha tenga un desenlace propio y plenamente identificado dentro del calendario del juego.