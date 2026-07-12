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Colombia

Capturan a 'Andresito', presunto integrante de 'Los Costeños': viajaba con su familia rumbo a Tolú

Según las investigaciones, alias Andresito cumplía la función de recaudar dineros producto de extorsiones.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

julio 12 de 2026
06:34 p. m.
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La Policía Nacional logró la captura de un hombre conocido con el alias de Andresito, señalado de integrar la estructura delincuencial Los Costeños.

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El procedimiento se realizó en la vía nacional, sector La Curva, jurisdicción de María La Baja, Bolívar, cuando el sujeto viajaba en un vehículo particular junto a su familia con destino a Tolú.

Orden judicial vigente

Al verificar su identidad, los uniformados confirmaron que sobre el hombre, de 33 años y residente en Barranquilla, pesaba una orden de captura expedida el 14 de abril de 2026 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

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Según las investigaciones, alias Andresito cumplía funciones logísticas dentro de la organización, encargándose de recaudar dineros producto de extorsiones, coordinar la comercialización de estupefacientes y distribuir panfletos intimidatorios.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El hombre fue trasladado a la Cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena.

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Balance del ‘Plan Cazador’

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que en lo corrido del año se han materializado 117 capturas por orden judicial en el departamento.

“Este resultado demuestra el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres para localizar y poner a disposición de la justicia a quienes intentan evadir su responsabilidad penal. Con el Plan Cazador seguimos fortaleciendo la seguridad y cerrando espacios a la delincuencia en Bolívar”, afirmó.

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