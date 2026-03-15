Dos hombres heridos por explosión de dron en Simití fueron trasladados a Bucaramanga

Dos hombres que resultaron gravemente heridos tras la explosión de un dron cargado con explosivos en el municipio de Simití, Bolívar, Colombia fueron trasladados a Bucaramanga, Santander, Colombia para recibir atención médica especializada.

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Los pacientes permanecen bajo atención en el Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la detonación del artefacto.

La explosión ocurrió mientras manipulaban el dron

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se registró el pasado 13 de marzo, cuando un dron cargado con explosivos detonó mientras era manipulado por los dos hombres, causándoles heridas de consideración.

Tras la emergencia, ambos fueron atendidos inicialmente en centros médicos del sur de Bolívar y posteriormente remitidos a la capital santandereana por la complejidad de su estado de salud.

Uno de los lesionados fue identificado como Kevin Sebastián Henao Suárez, quien presenta múltiples heridas causadas por la explosión, fracturas abiertas, lesiones en el pecho y graves afectaciones en una de sus manos.

El segundo herido es Lener Antonio Pallares Ascanio, de 34 años, quien sufrió la amputación de uno de sus brazos luego de varias intervenciones quirúrgicas realizadas por especialistas del centro asistencial.

Ambos pacientes permanecen en estado crítico

Según el reporte médico, los dos hombres permanecen en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica, mientras continúan los procedimientos necesarios para estabilizar su condición.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la explosión.

Investigan posible relación con grupos armados

Versiones preliminares indican que los heridos podrían tener relación con un grupo armado ilegal que opera en el sur de Bolívar, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

En la región del Magdalena Medio, en los últimos años se ha advertido sobre el uso de drones adaptados con explosivos en medio de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que tienen presencia en el territorio.