Así están drogando a las víctimas para robarlas: estos son los errores que más aprovechan los delincuentes

Andrea salió a compartir con sus amigas en un establecimiento nocturno. La noche transcurría con normalidad y el ambiente parecía seguro. Sin embargo, después de consumir licor y confiar en personas que acababa de conocer, terminó convirtiéndose en víctima de un hurto.

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Su caso muestra una modalidad delictiva que sigue preocupando a las autoridades en Bogotá y otras ciudades del país.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los delincuentes continúan utilizando medicamentos como benzodiacepinas y otras sustancias similares para reducir las capacidades de sus víctimas y posteriormente despojarlas de dinero, celulares, tarjetas bancarias y otros bienes.

Por esta razón, las autoridades emitieron nuevas recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños.

¿Cómo operan los delincuentes para cometer estos hurtos?

De acuerdo con la información recopilada por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), existen patrones que se repiten constantemente en este tipo de casos.

En algunas ocasiones, los delincuentes establecen contacto previo con las víctimas a través de aplicaciones o plataformas de citas con el objetivo de generar confianza antes de concretar un encuentro.

En otros casos, simplemente identifican personas que se encuentran consumiendo alcohol en bares, discotecas o establecimientos nocturnos y aprovechan momentos de distracción para acercarse.

Las investigaciones indican que las sustancias utilizadas suelen ser suministradas principalmente a través de bebidas.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que estos productos generalmente son difíciles de detectar porque no alteran significativamente el sabor de los tragos y, en la mayoría de los casos, tampoco producen olores que permitan identificarlos fácilmente.

¿Qué errores facilitan que las personas se conviertan en víctimas?

Según las autoridades, gran parte de estos delitos ocurren cuando los delincuentes encuentran oportunidades derivadas de descuidos o excesos de confianza.

Recibir bebidas ya servidas por desconocidos, abandonar momentáneamente los tragos sobre una mesa, perderlos de vista o aceptar invitaciones de personas que apenas se conocen son algunas de las situaciones más frecuentes.

Asimismo, el consumo excesivo de alcohol puede disminuir la capacidad de identificar comportamientos sospechosos y reaccionar oportunamente ante una situación de riesgo.

Las autoridades también advierten sobre los peligros de frecuentar establecimientos que no cumplen con las normas legales o que operan fuera de los horarios autorizados.

¿Cómo protegerse de esta modalidad de hurto?

La Secretaría Distrital de Seguridad recomienda adoptar medidas preventivas sencillas que pueden reducir considerablemente el riesgo de convertirse en víctima.

Entre las principales recomendaciones se encuentra informar a un familiar o amigo de confianza dónde estará y con quién se reunirá, especialmente cuando se trate de encuentros con personas conocidas recientemente.

También se aconseja elegir lugares visibles, concurridos y con controles de ingreso que permitan mayor seguridad.

Las autoridades insisten en no recibir bebidas ya preparadas por desconocidos y mantener siempre los tragos bajo supervisión.

Además, recomiendan evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que esto aumenta considerablemente la vulnerabilidad frente a los delincuentes.

¿Qué hacer si sospecha que fue víctima de una sustancia extraña?

Las autoridades señalan que ante cualquier situación sospechosa es fundamental buscar ayuda inmediata y comunicarse con las líneas de emergencia.

La recomendación es llamar de inmediato a la Línea 123 si la persona presenta síntomas inusuales o cree haber sido víctima de este tipo de delito.

Asimismo, quienes requieran orientación para presentar una denuncia pueden acudir al equipo AIDE de la Secretaría Distrital de Seguridad a través de la línea telefónica (601) 377 95 95, extensión 1137.