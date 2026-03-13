Ataques con drones por parte de grupos ilegales han dejado 36 víctimas en lo que va de 2025

Cada 36 horas se registra un ataque con drones en Colombia, según un informe de Vivamos Humanos, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en zonas de conflicto.

En lo que va de 2025, se han documentado 24 ataques que han dejado un saldo de 36 personas heridas: 30 militares, tres policías y tres civiles.

La situación se agrava con el registro de tres víctimas mortales en Antioquia, donde un artefacto explosivo cayó sobre una vivienda. Los departamentos más afectados por esta modalidad de ataque son Antioquia, Cauca y Norte de Santander, regiones donde los enfrentamientos entre grupos ilegales se han intensificado.

"Hemos evidenciado en los últimos días más de 24 ataques con explosivos que han repercutido en diferentes lugares del país, como Antioquia, Cauca y el Catatumbo", señaló Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos.

Desde 2024 van 430 ataques con drones

La organización expresó su preocupación por el impacto de estos ataques tanto en viviendas civiles como en la fuerza pública.

Desde abril de 2024 hasta la fecha, la cifra total de ataques con explosivos alcanza los 430, lo que evidencia una tendencia creciente en el uso de esta tecnología por parte de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con la organización, la escalada en estos eventos se da también por la falta de regulación técnica y las fallas en el sistema respecto a la priorización en respuesta institucional.

Vivamos Humanos también manifestó su inquietud por "la escalada del conflicto armado y la degradación del mismo", especialmente por el impacto que estos ataques están generando sobre la población civil y las comunidades en las regiones afectadas.

Colombia buscaría apoyo internacional para contrarrestar ataques

Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que hay 20 países con capacidades tecnológicas antidrones que han mostrado interés en presentar propuestas para contrarrestar esta amenaza.

Esta información sugiere que el gobierno estaría evaluando opciones internacionales para fortalecer sus capacidades de respuesta frente a esta nueva modalidad de ataque.