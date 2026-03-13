CANAL RCN
Colombia Video

Ataques con drones por parte de grupos ilegales han dejado 36 víctimas en lo que va de 2025

Vivamos Humanos alertó una escalada del conflicto armado, principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde se concentran los ataques de grupos ilegales.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada 36 horas se registra un ataque con drones en Colombia, según un informe de Vivamos Humanos, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en zonas de conflicto.

En lo que va de 2025, se han documentado 24 ataques que han dejado un saldo de 36 personas heridas: 30 militares, tres policías y tres civiles.

Ataques con explosivos lanzados por drones continúan en Cauca tras atentado contra convoy militar en la Panamericana
RELACIONADO

Ataques con explosivos lanzados por drones continúan en Cauca tras atentado contra convoy militar en la Panamericana

La situación se agrava con el registro de tres víctimas mortales en Antioquia, donde un artefacto explosivo cayó sobre una vivienda. Los departamentos más afectados por esta modalidad de ataque son Antioquia, Cauca y Norte de Santander, regiones donde los enfrentamientos entre grupos ilegales se han intensificado.

"Hemos evidenciado en los últimos días más de 24 ataques con explosivos que han repercutido en diferentes lugares del país, como Antioquia, Cauca y el Catatumbo", señaló Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos.

Desde 2024 van 430 ataques con drones

La organización expresó su preocupación por el impacto de estos ataques tanto en viviendas civiles como en la fuerza pública.
Desde abril de 2024 hasta la fecha, la cifra total de ataques con explosivos alcanza los 430, lo que evidencia una tendencia creciente en el uso de esta tecnología por parte de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con la organización, la escalada en estos eventos se da también por la falta de regulación técnica y las fallas en el sistema respecto a la priorización en respuesta institucional.

Estos son los gigantescos vehículos blindados de infantería que serían capaces de repeler ataques de drones
RELACIONADO

Estos son los gigantescos vehículos blindados de infantería que serían capaces de repeler ataques de drones

Vivamos Humanos también manifestó su inquietud por "la escalada del conflicto armado y la degradación del mismo", especialmente por el impacto que estos ataques están generando sobre la población civil y las comunidades en las regiones afectadas.

Colombia buscaría apoyo internacional para contrarrestar ataques

Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que hay 20 países con capacidades tecnológicas antidrones que han mostrado interés en presentar propuestas para contrarrestar esta amenaza.

Esta información sugiere que el gobierno estaría evaluando opciones internacionales para fortalecer sus capacidades de respuesta frente a esta nueva modalidad de ataque.

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia aseguran que drones en Hidroituango serían del Frente 36 de las Farc
RELACIONADO

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia aseguran que drones en Hidroituango serían del Frente 36 de las Farc

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vichada

Hallan cargamento sospechoso con destino a China en aeropuerto de Bogotá: ¿qué iba en el vuelo?

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo rompió el silencio y reveló cómo hicieron para sellar su alianza con Paloma Valencia

Artistas

Murió cantante colombiano: también se destacó como abogado

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Dollarcity busca colombianos para trabajar en estos puestos: salarios de hasta 4 millones de pesos

La reconocida cadena busca trabajadores para estos puestos.

Cuba

Cuba anuncia diálogos con Estados Unidos: ¿Se calma la tensión con la administración Trump?

Las medidas de Estados Unidos sobre Venezuela han repercutido en la isla, principalmente en el servicio de energía.

Artistas

Hay preocupación por la salud de un reconocido artista vallenato: se descompensó de manera inesperada

Luis Díaz

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia