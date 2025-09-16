Estos son los profesores que están bajo investigación por el caso de Valeria Afanador

Las autoridades han adelantado las investigaciones en medio del caso de Valeria Afanador, la niña que estuvo 18 días reportada como desaparecida y que apareció fallecida el viernes 29 de agosto.

Este caso generó consternación a nivel nacional. De la menor de 10 años no se volvió a saber nada desde el 12 de agosto. Aquel día, estuvo en el recreo cuando salió de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, Cundinamarca.

Cronología del caso: 18 días desaparecida

El CTI de la Fiscalía y los bomberos del municipio hallaron el cuerpo en un sector conocido como Fagua, concretamente por el río Frío. Este sitio queda a menos de 300 metros del colegio.

Noticias RCN reveló en exclusiva el video con el último momento en el que se vio a la niña. Efectivamente, ella estaba en el recreo cuando salió por una zona con arbustos. Con este material, comenzaron las hipótesis sobre el misterioso caso.

La intriga entonces se centró en las causas de su muerte. El lunes 1 de septiembre, tres días después del hallazgo del cuerpo, se dio a conocer el informe de Medicina Legal, el cual se le fue entregado a la Fiscalía.

“Murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”, esto reveló el informe, indicando que no tuvo signos de violencia física y la ropa no tenía desgarros o cortes.

¿Quiénes son los profesores investigados?

Las investigaciones han tenido avances. En las últimas horas, la Fiscalía llamó a rendir una declaración jurada a dos profesores. Noticias RCN conoció esta información en primicia.

A las 9:00 a.m. y 2:00 p.m. de este martes 16 de septiembre serán escuchados Emily Cifuentes, directora del curso de Afanador; y Diego Pinzón, profesor de educación física.

La citación se da en primera instancia contra Cifuentes, debido a que ella era la encargada de vigilar a los niños durante el recreo. Por su parte, Pinzón era encargado de vigilar el sector de la cancha en donde la menor fue vista por última vez.