Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa

Recientemente, la vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años estudiante del Gimnasio Campestre Los Laureles, se apagó en medio de un hecho que conmocionó al país entero.

La menor desapareció durante la jornada escolar y días después fue encontrada sin vida.

Actas y chats entre docentes destapan lo que pasó el día que Valeria Afanador desapareció

Las recientes indagaciones de las autoridades han destapado nuevos elementos que ponen bajo la lupa a la institución educativa.

Actas internas y conversaciones en chats de profesores, obtenidas como parte de las pesquisas, reconstruyen las primeras horas de búsqueda desesperada y reflejan el desconcierto de quienes tenían bajo su responsabilidad a la menor.

En el acta registrada por la docente Emily Hernández, una de las últimas en interactuar con Valeria, se detalla lo ocurrido minutos antes del descanso.

Ella relató que recogía unas evaluaciones cuando la niña salió corriendo del salón. A pesar de que intentó llamarla para invitarla a tomar onces, Valeria se dirigió al salón de deportes para sacar un balón, algo que, según la docente, era habitual, pues disfrutaba de jugar durante los recesos.

La profesora aseguró que, al no verla en el restaurante escolar, tampoco se alarmó, dado que la menor rechazaba los alimentos que no fueran banano o jugo, los cuales ese día no estaban disponibles.

Pero la angustia aumentó cuando, pasados los minutos, Valeria no apareció en clase.

Chats de los docentes del colegio de Valeria Afanador

Así lo reflejan los mensajes que intercambiaron los docentes en un chat interno:

“¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado.”

“Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales.”

“Ella no llegó a clase de Sound Art… estará cerca al salón de música?”

“En los edificios no está. Preescolar tampoco.”

El documento además narra cómo profesores, directivos, psicólogos y familiares de la menor desplegaron una búsqueda frenética dentro y fuera de la institución sin obtener respuesta.

Pedirán imputación a rector y docentes del colegio de Valeria Afanador

En medio de este panorama, el abogado de la familia, Julián Quintana, cuestionó las actuaciones del colegio.

Aseguró que pedirá a la Fiscalía imputar cargos contra la rectora y dos docentes, al considerar que hubo negligencia en la custodia de la menor.

RELACIONADO Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga

Asimismo, fue más allá y señaló que días después del hallazgo del cuerpo, el colegio modificó la salida por donde Valeria fue vista por última vez, reforzando la zona con vallas, lo que, en sus palabras, “evidencia un intento por ocultar fallas en la seguridad”.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate, apoderado de la institución, defendió la posición del colegio y pidió que las responsabilidades se determinen de manera individual, según las funciones que cada docente tenía asignadas durante el descanso.

Mientras tanto, el colegio ha reiterado que en sus 24 años de funcionamiento no se habían presentado incidentes de este tipo.