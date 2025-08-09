CANAL RCN
¿Ya se había extraviado antes un menor en el colegio donde desapareció Valeria Afanador? Esto revelaron

Documentos internos y chats entre docentes revelaron la respuesta a varias inquietudes en el caso.

Foto: emisión Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
03:05 p. m.
El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá y fue encontrada sin vida días después, continúa generando inquietudes.

Las autoridades conocieron actas internas del colegio y conversaciones de los docentes que exponen cómo fueron los primeros minutos de angustia, pero también revelan detalles clave como: si la menor ya se había apartado en ocasiones anteriores de las actividades o si ya habían ocurrido casos similares.

Cronología y chats de los profesores del colegio de Valeria

Los documentos revisados por las autoridades incluyen testimonios de profesores y personal del colegio. En uno de ellos, la docente Emily Hernández narró lo que ocurrió el día en que se perdió el rastro de Valeria.

Según su declaración, al sonar la hora del descanso, la menor salió corriendo del salón rumbo al área de deportes.

La profesora también dejó registrado que Valeria no llegó al restaurante. Según ella, esto tampoco resultaba extraño, porque la niña solía rechazar los alimentos diferentes al banano o al jugo, que no estaban disponibles ese día. Esa aparente normalidad retrasó la alarma inicial sobre su ausencia.

Minutos después, cuando se confirmó que Valeria no aparecía, la situación quedó registrada en un chat entre los maestros:

  • “¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado.”
  • “Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales.”
  • “Ella no llegó a clase de Sound Art… estará cerca al salón de música?”
  • “En los edificios no está. Preescolar tampoco.”

Ante esto, el abogado de la familia, Julián Quintana, cuestionó las actuaciones del colegio y señaló directamente a la rectora y a dos docentes.

Exigimos justicia para Valeria. Pediremos a la Fiscalía imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio.

¿Ya se había extraviado antes un menor en el colegio donde desapareció Valeria Afanador?

La defensa del colegio, representada por el abogado Francisco Bernate, respondió a las acciones legales, indicando que para iniciar un proceso era necesario definir responsabilidades específicas.

En el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional hacia los docentes que se tienen que ocupar en descanso y que se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes. Esto ya se entregó a las autoridades.

Pero, respondiendo a la pregunta, el colegio ha insistido en que en sus 24 años de funcionamiento no se había registrado un caso similar, y que lo único documentado eran incidentes menores relacionados con accidentes escolares.

Sin embargo, lo que muestran las actas y los chats internos plantea un interrogante de fondo: ¿ya había señales de alarma en el comportamiento de Valeria dentro del plantel antes de que ocurriera la desaparición definitiva?

