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Ministro de Justicia designado Iván Cancino alerta por posible fuga masiva en cárcel de Itagüí

Según el reporte, el plan incluiría vehículos y personal externo para facilitar la salida de internos del establecimiento penitenciario.

Cárceles en Colombia.
Cárceles en Colombia. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
07:31 a. m.
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Noticias RCN conoció un oficio enviado por Iván Cancino González, coordinador del equipo jurídico de empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y ministro de Justicia designado, en el que solicita a la Fiscalía General de la Nación revisar y verificar con urgencia la información sobre un presunto plan de fuga masiva en la cárcel de Itagüí.

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El documento, fechado el 15 de julio, hace referencia a la alerta divulgada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien a través de su cuenta oficial en X informó que la operación tendría apoyo logístico externo y estaría prevista antes del 7 de agosto.

Cancino pidió que, en coordinación con el Inpec y las autoridades de policía judicial, se adopten medidas “con carácter prioritario y urgente” para salvaguardar la seguridad pública.

Alerta desde Medellín

La advertencia sobre la posible fuga fue difundida el 14 de julio por el concejal Alejandro de Bedout, quien aseguró haber recibido la información de una fuente ciudadana y la puso en conocimiento de la Fiscalía mediante denuncia formal.

Según el reporte, el plan incluiría vehículos y personal externo para facilitar la salida de internos del establecimiento penitenciario.

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Llamado a medidas urgentes

En su comunicación, Cancino enfatizó que no pretende atribuir veracidad a los hechos, pero sí sumarse al llamado ciudadano para que se adopten medidas de prevención y verificación.

“Solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”, señaló en el oficio.

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