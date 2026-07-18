Menor que superó el cáncer a sus cuatro años en Bucaramanga sueña con convertirse en pediatra

Mariangel Ortiz Gutiérrez, de cuatro años, luchó contra el cáncer la mitad de su vida, hasta lograr su remisión a mediados de 2026.

“Tengo cuatro años. Ya no tengo más cáncer. Voy a ser una gran doctora”, indicó la pequeña, en diálogo con Noticias RCN.

Su historia es motivo de alegría e inspiración en Bucaramanga. Junto a su madre, Luisa Fernanda Gutiérrez, tocó la campana del área de oncología que marca el cierre de su tratamiento, acompañadas por el personal de la Clínica San Luis que cuidó de ambas durante los últimos dos años.

Y la celebración continuó en las calles, con su vehículo familiar decorado, recorriendo las calles de la ciudad, en medio de pitos y gritos de celebración de los bumangueses.

Mariangel y Luisa, juntas contra el cáncer:

En 2024 la familia Gutiérrez recibió como un baldado de agua fría el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (LLA) de la pequeña Mariangel. En palabras de su madre:

“Cuando el papá supo la noticia no nos apoyó, ni nos ha apoyado durante estos dos años, pero no importa. Siempre ha estado la mamá con estos niños y (vamos) pa’ lante”.

Mariangel es ejemplo de valentía y superación entre los niños de la Clínica San Luis:

El proceso de Mariangel en la Clínica San Luis es una luz de esperanza entre los cerca de cuarenta niños en tratamiento por cáncer en la clínica San Luis de Bucaramanga. Su médico Diego Estupiñán indicó que:

“Con esa estrategia, que es de un diseño internacional, las probabilidades de sobrevivir son muy buenas, siempre y cuando los pacientes logren acceder a los tratamientos, siempre y cuando sean juiciosos con él, constantes. Y esa es una de las características que logramos evidenciar en Mariangel: su constancia, su buena disposición”.

Un motivo más de celebración para su madre, que trabaja para ayudar a Mariangel a cumplir su sueño de ser médica pediatra: “Fue algo súper bonito. Gracias a Dios, mi hija ya está sana, está libre de cáncer, entonces ¿por qué no hacer algo por ella? ¿por qué no hacer algo para que la gente sepa todo el proceso que nosotras llevamos?”, Luisa Fernanda Gutiérrez, madre de Mariangel.