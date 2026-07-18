Paciente no ha recibido repuestos ni mantenimiento de su prótesis en años

La alegría de Flor Nélida Vargas de volver a caminar, sin un bastón o muletas, podría esfumarse ante una serie de llamados sin respuesta de su EPS: Coosalud, para garantizar el mantenimiento de su prótesis y la entrega de los repuestos que necesita para seguir en pie.

Cuando tenía once años tuvo un problema en su rodilla izquierda que, tras una serie de complicaciones, obligó al personal médico a amputar su pierna por debajo de la rótula.

En diálogo con Noticias RCN recordó que, entonces, “caminaba mucho con bastón porque trabajaba como profesora y acompañar a los estudiantes implica” estar detrás de ellos, pero el uso de esta herramienta la llevó a perder la fuerza muscular en los brazos: “Ya no tenía fuerza, no podía peinarme ni recogerme el cabello”.

El llamado que atendió EPS Comparta no ha sido atendido por Coosalud:

En vista de su delicado estado de salud, realizó varias solicitudes para conseguir una prótesis que, finalmente, le entregó su anterior Entidad Prestadora de Salud (EPS): Comparta.

Sin embargo, fue liquidada y Flor Nélida, trasladada a Coosalud, que ha desatendido sus solicitudes de repuestos y mantenimiento para mantener la prótesis en óptimas condiciones.

Según explicó su abogado, Ordairo Enciso, a este noticiero, han radicado acciones de tutela, requerimientos, solicitudes de apertura de incidente de desacato, solicitudes de seguimiento en la Superintendencia de Salud y la Fiscalía por el incumplimiento de medida judicial y, ante todas estas solicitudes, el panorama sigue siendo el mismo.

Flor Nélida fue diagnosticada con ansiedad y depresión:

Incluso como deportista, a sus 31 años, la batalla más grande que ha librado ha sido contra Coosalud.

En medio de sus solicitudes para tratar la prótesis como es debido y extender su vida útil fue diagnosticada con ansiedad y depresión.

Llorando se pregunta “¿Qué les cuesta? Yo no les estoy pidiendo nada del otro mundo. Yo tengo esta prótesis porque la necesito”.

E insiste: “A mí me dieron esta prótesis hace once años y en todo este tiempo nunca me han cambiado ni la rodilla, ni el pie… absolutamente nada”.