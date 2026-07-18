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Por presunta administración desleal durante su intervención, dos exdirectivos de Air-e serán imputados

La Fiscalía también reveló la indagación que se surte contra el entonces interventor, Edwin Palma.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
08:29 p. m.
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“Por presunto delito de administración desleal se ha fijado audiencia de imputación” en contra de dos exdirectivos de la empresa de Air-e, que distribuye y comercializa energía eléctrica en los departamentos de la costa Caribe colombiana.

Se trata del antiguo jefe de compras, Hernán Silva Doncel y el antiguo secretario general de la compañía, Diego Acosta Osorio que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían participado de un esquema irregular de contratación.

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¿Por qué serán imputados Silva y Acosta? Esto dice la Fiscalía

Por medio de intermediarios, Silva y Acosta habrían dado su visto bueno para la compra de materiales eléctricos. Un proceso que inició con una convocatoria ampliamente cuestionada, al parecer sin justificación técnica, y terminó con un contrato macro que carece de límite económico definido por 36 meses.

Según el ente acusador, los materiales, por un valor cercano a los 8.700 millones de pesos, habrían sido adquiridos por 14.000 millones, con los mismos proveedores tradicionales, pero con sobrecostos superiores a un 60%.

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¿Qué dice la Fiscalía sobre el entonces agente interventor Edwin Palma?

La Fiscalía evalúa la opción de solicitar la medida de aseguramiento, por la gravedad de los hechos y, aunque la audiencia fue reprogramada por solicitud de la defensa, la Fiscalía indicó sobre el entonces agente interventor Edwin Palma, en un derecho de petición presentado por Noticias RCN sobre el proceso de indagación en la Fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema:

“Por los presuntos delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en razón a presuntos actos de corrupción en la contratación de la empresa de servicios públicos Air-e S.A.S. E.S.P., cuando Edwin Palma Egea se encontraba en el cargo de agente interventor designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

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