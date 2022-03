Iván Duque ya tiene fecha para visitar a Joe Biden en la Casa Blanca

Tras más de un año de espera, el presidente Iván Duque por fin tendrá su cita con su homónimo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. La reunión entre ambos mandatarios tendrá lugar el próximo 10 de marzo, según indican fuentes diplomáticas.

Para este encuentro en Washington, la agenda constará de temas alrededor de la seguridad, cooperación bilateral y economía.

En cuanto a la cooperación bilateral, se buscarán reforzar las alianzas entre ambos países en medio del contexto actual que vive el mundo por la invasión por parte de Rusia a Ucrania.

Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos en la región de América Latina, y los norteamericanos buscan reforzar esos lazos. Otro de los temas que se tratará será la actual situación de los millones de migrantes venezolanos en Colombia, los cuales han salido de su país por cuenta del régimen de Nicolás Maduro, ávido defensor de Vladimir Putin.

Los mandatarios de Estados Unidos y Colombia tenían una fecha preliminar en noviembre y otra en enero, pero por diversas circunstancias las casas Blanca y de Nariño debieron aplazar la reunión.

Colombia rechaza la invasión rusa a Ucrania

En la Asamblea General de Naciones Unidas, Colombia expresó con claridad su rechazo a los ataques y amenazas sufridos por Ucrania de parte de la Federación de Rusia, así como la promoción deliberada de la separación de las áreas de Donetsk y Luhanks, desconociendo los acuerdos de Minsk del 2014, contrariando el derecho internacional y los principios fundacionales de Naciones Unidas.

Desde la Cancillería, emitieron un comunicado tras la intervención de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez.

"Colombia reitera su solidaridad con la valentía del pueblo y el gobierno de Ucrania que afrontan esta agresión injustificada y no provocada, que causa un sufrimiento humano como no veíamos desde la segunda guerra mundial. Ninguna nación pude permanecer indiferente frente a este drama, que amenaza la paz y la seguridad internacional", indicó.