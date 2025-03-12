CANAL RCN
Colombia

Ejército reactiva pistas de paracaidismo militar en Apiay tras siete años de inactividad

La Escuela de Paracaidismo Militar volvió a operar en Meta con el Curso n.º 953, clave para reforzar las capacidades aerotransportadas del país.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
12:47 p. m.
El Ejército Nacional reactivó oficialmente las pistas de paracaidismo militar en el Fuerte de Apiay, en Meta, luego de siete años de inactividad. La reapertura, liderada por la Escuela de Paracaidismo Militar (ESPAM), marca un avance estratégico para fortalecer las capacidades aerotransportadas en todas las regiones del país.

La reactivación fue posible tras un proceso de recuperación de las áreas de instrucción y de la infraestructura requerida para el entrenamiento paracaidista, lo que permitió retomar una de las actividades más determinantes dentro de la preparación de las tropas.

Así fue el Curso de Paracaidismo Militar n.º 953

Con el Curso de Paracaidismo Militar n.º 953, la ESPAM volvió a operar plenamente en Apiay. En esta edición participaron 50 alumnos entre oficiales, suboficiales y soldados de diferentes unidades del Ejército.

El entrenamiento incluyó todas las fases aéreas, ejecutadas desde una aeronave MI-17, con cinco saltos por alumno y un total de 250 operaciones de lanzamiento. Estas maniobras permitieron consolidar el proceso de formación y verificar la capacidad operativa del fuerte militar para retomar entrenamientos continuos.

La reactivación en Apiay no solo restablece la formación de nuevas generaciones de paracaidistas, sino que también amplía la autonomía operativa del Ejército Nacional y proyecta nuevas capacidades estratégicas en escenarios de alta exigencia.

