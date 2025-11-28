CANAL RCN
Ejército neutralizó a ‘Cóndor’, cabecilla del Clan del Golfo en Montelíbano, Córdoba

Alias Cóndor llevaba cerca de ocho años en la estructura criminal y operaba en municipios como Puerto Libertador, Planeta Rica, Montelíbano y San José de Uré.

Foto: Ejército Nacional

noviembre 28 de 2025
En una operación conjunta entre el Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, las autoridades dieron de baja a alias Cóndor o ‘Condorito’, uno de los jefes criminales más buscados del Clan del Golfo en la subregión del Bajo Cauca y sur de Córdoba.

Neutralizan a alias Cóndor, en Córdoba

Durante los combates también fue abatido uno de sus escoltas, según confirmó la institución.

El enfrentamiento se registró en el corregimiento de Tierradentro, en Montelíbano, donde las tropas se encontraban adelantando acciones para debilitar las capacidades armadas del GAO Clan del Golfo.

En el lugar fueron incautados un fusil, dos armas cortas, cinco proveedores, 296 cartuchos, tres celulares y una motocicleta. Todo el material quedó a disposición de las autoridades para los actos urgentes y las investigaciones judiciales.

El prontuario de alias Cóndor

Información de inteligencia militar señala que alias Cóndor llevaba cerca de ocho años en la estructura criminal y operaba en municipios como Puerto Libertador, Planeta Rica, Montelíbano y San José de Uré.

Era considerado un objetivo de alto valor debido a su historial violento y su liderazgo dentro de la Subestructura Rubén Darío Ávila.

Entre los hechos más graves que se le atribuyen se encuentran en 2021 su participación en la activación de un campo minado en Puerto Libertador, donde murieron cinco militares y siete más resultaron heridos.

También, en 2022, su responsabilidad en una emboscada con explosivos y ráfagas de fusil en la vereda Las Claritas, que dejó siete policías heridos.

El año pasado, el secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército en Tarazá, junto con el hurto de sus armas y una motocicleta oficial.

Adicionalmente, asesinatos en Valdivia, ataques recientes y el homicidio de dos soldados en Buenavista, Córdoba.

Además, estaría vinculado con desplazamientos forzados, cobro de extorsiones y control violento sobre comunidades del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

