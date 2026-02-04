El 44% de vehículos de transporte de pasajeros no tiene SOAT: gobernador de Cundinamarca

Tras los graves accidentes ocurridos en las últimas horas en carreteras de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta de X, reveló cifras alarmantes de los vehículos que transitan por las vías del país sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Señaló que, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el 44 % de los buses, busetas y microbuses que circulan en Colombia no cuenta con SOAT vigente, es decir, casi la mitad de los vehículos encargados de transportar pasajeros opera sin el seguro obligatorio mínimo.

Pero no son los únicos, de acuerdo con el mandatario departamental, en motocicletas apenas el 41,9 % tiene SOAT vigente, lo que significa que cerca de 6 de cada 10 motos circulan sin este seguro. En vehículos livianos como automóviles, camionetas y camperos, el 26 % tampoco lo tiene, mientras que en transporte de carga el 28 % carece de cobertura.

Y no es solo el seguro también falla la revisión técnico-mecánica

El gobernador de Cundinamarca también se refirió a la revisión técnico-mecánica, un procedimiento obligatorio en Colombia para que los vehículos estén en condiciones seguras.

De acuerdo con la publicación de Rey, datos del RUNT señalan que del 47,2 % de vehículos sin SOAT vigente en Colombia, el 94,3 % tampoco tiene la revisión técnico-mecánica al día. Solo el 2,4 % de ese grupo cumple con ese requisito.

A esto se suma que más de 100 centros de diagnóstico automotor han sido sancionados en los últimos años por alterar los resultados de esa revisión.

Rey también se refirió al exceso de velocidad como causal de accidentes. Indicó que, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2025 ésta estuvo asociada al 44,03 % de los siniestros viales en el país.

"En esta Semana Santa hemos vivido siniestros viales que nos duelen profundamente. Y casi nunca son producto de un solo error. Es la suma de múltiples fallas: del vehículo, del comportamiento humano, de las condiciones del entorno y de las decisiones que como sociedad hemos postergado", afirmó.

Dos graves accidentes se registraron en un solo día en Cundinamarca

El primero ocurrió en la madrugada del miércoles 1 de abril en el peaje Casablanca que dejó cinco personas muertas, entre ellas un menor de edad, y 18 heridas.

Las autoridades indicaron que la hipótesis principal sobre las causas del accidente apunta a que el vehículo involucrado se habría quedado sin frenos lo que habría provocado el siniestro.

Más tarde, sobre las 8:00 p.m. un bus de servicio público sufrió un volcamiento a la altura del municipio de La Vega. En el vehículo viajaban 42 personas, cuatro de ellas resultaron lesionadas y trasladadas a centros médicos cercanos.