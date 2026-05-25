Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central

La expansión del brote de ébola en África central volvió a generar preocupación internacional luego de que Uganda confirmara dos nuevos casos de contagio del virus. El Ministerio de Salud ugandés informó que los pacientes son miembros del personal médico de una clínica privada de la capital del país y que actualmente reciben tratamiento en una unidad especializada.

Con estos nuevos contagios, Uganda acumula siete casos confirmados de infección por ébola, incluido un fallecimiento, desde que se declaró la actual epidemia el pasado 15 de mayo en la vecina República Democrática del Congo (RDC). Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia reforzada debido al riesgo de propagación regional del virus.

¿Cuántos casos de ébola se han reportado en República Democrática del Congo?

La magnitud del brote en Congo continúa aumentando. Según informó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, más de 900 personas son consideradas casos sospechosos de infección por ébola. De ese total, al menos 101 casos han sido confirmados oficialmente.

En su más reciente balance, el Ministerio de Salud congoleño reportó 207 muertes relacionadas con la epidemia y 867 casos sospechosos registrados en tres provincias del país. La OMS elevó el nivel de riesgo epidémico de “alto” a “muy alto” a nivel nacional y regional, aunque el riesgo global sigue siendo bajo.

La actual epidemia está causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados. Según la OMS, esta variante puede alcanzar tasas de mortalidad de hasta el 50%. En los últimos 50 años, el ébola ha provocado más de 15.000 muertes en África, con niveles de letalidad que oscilan entre el 25% y el 90%.

¿Por qué hay disturbios y resistencia a las medidas contra el ébola?

La respuesta tardía al brote en algunas zonas de la RDC también ha provocado tensiones sociales y disturbios en hospitales. Uno de los incidentes más graves ocurrió en el hospital de Rwampara, en la provincia de Ituri, donde familiares de un fallecido intentaron recuperar el cuerpo para realizar rituales funerarios tradicionales.

Durante los disturbios, manifestantes incendiaron carpas utilizadas para aislar pacientes con ébola. Según responsables hospitalarios, militares armados y familiares del fallecido participaron en actos de intimidación contra el personal sanitario. Un enfermero resultó herido por pedradas y las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con disparos de advertencia.

Las autoridades sanitarias han restringido velatorios y el traslado de cadáveres en vehículos particulares para evitar nuevos contagios, ya que el virus se transmite por contacto físico directo y prolongado con fluidos corporales. Sin embargo, en varias comunidades rurales persiste la desconfianza hacia los equipos médicos y muchas familias continúan realizando prácticas funerarias tradicionales.

Responsables hospitalarios en Mongbwalu advirtieron además que los centros de aislamiento y triaje todavía no están completamente instalados. Esto ha generado que casos sospechosos compartan espacios con otros pacientes, aumentando el riesgo de propagación del virus dentro de los hospitales.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.