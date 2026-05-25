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Bancolombia pone a la venta casas y apartamentos desde los 94 millones de pesos: este es el catálogo

Conozca las diferentes propiedades que tiene la entidad financiera.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
07:37 p. m.
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Tener casa propia continúa siendo uno de los mayores anhelos de la población y un motor clave para la economía nacional, es por ello que Bancolombia, una de las entidades financieras más importantes y con mayor número de usuarios en el país, ha consolidado su papel en el mercado mediante la promoción de su ecosistema digital Tu360Inmobiliario, un portal dedicado de forma exclusiva a la compra y venta de propiedades residenciales.

La plataforma ha llamado la atención de ahorradores e inversionistas debido a que incluye un amplio portafolio de casas y apartamentos, tanto nuevos como usados, con precios de entrada que se ubican a partir de los $94 millones de pesos colombianos.

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A través de la interfaz, los usuarios pueden conectarse de manera directa con constructoras de trayectoria y agentes inmobiliarios calificados, permitiendo además perfilar de forma inmediata solicitudes de crédito hipotecario o soluciones de leasing habitacional con base en la capacidad de endeudamiento del solicitante.

Estas son las propiedades que ofrece Bancolombia

La oferta que recopila el portal digital abarca diferentes regiones geográficas de Colombia, atendiendo necesidades particulares de espacio, presupuesto y acabados, tanto en grandes urbes como en municipios aledaños.

  • Soacha (Cundinamarca): La alternativa más económica reportada inicia en los $94.000.000 de pesos. Consiste en un apartamento usado de 30 metros cuadrados equipado con una habitación, un baño, zona social y de lavandería, integrado en un conjunto cerrado con vigilancia privada, parqueadero comunal y áreas recreativas infantiles.
  • Galapa (Atlántico): Para aquellos que prefieren estrenar vivienda, el portal destaca proyectos residenciales multifamiliares de casas de dos pisos. Con un área de 52 metros cuadrados, tres habitaciones y parqueadero propio, estas unidades nuevas se cotizan desde los $128.115.000 de pesos.
  • Girardot (Cundinamarca): El mercado de descanso y clima cálido también tiene presencia con apartamentos usados de 85 metros cuadrados por un valor de $130.000.000 de pesos. Estos inmuebles ofrecen comodidades adicionales como cocina tipo americana, piscina común y áreas de asados (BBQ).
  • Barranquilla y Medellín: Las opciones de mayor tamaño contemplan viviendas familiares unifamiliares que oscilan entre los $230.000.000 de pesos —en la Urbanización La Playa de la capital del Atlántico— y los $270.000.000 de pesos por propiedades de tres niveles en sectores como el barrio El Carmelo, en la capital antioqueña.
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Para facilitar la navegación de los potenciales compradores, la plataforma web implementó un panel de búsqueda avanzada estructurado con filtros inteligentes en su costado izquierdo.

Mediante estas herramientas, las personas interesadas pueden segmentar el inventario de miles de inmuebles de acuerdo con variables específicas como la ubicación exacta (ciudad o zona), el tipo de propiedad, la antigüedad de la infraestructura, el número de habitaciones deseadas, el metraje total y el rango presupuestal disponible.

Analistas del mercado inmobiliario señalan que la unificación de la oferta física con las herramientas financieras en un mismo entorno digital disminuye sustancialmente los tiempos de transacción y los trámites.

Al vincular directamente la búsqueda del hogar con el músculo financiero del banco, el ecosistema busca dinamizar la adquisición de activos fijos y presentar alternativas reales para la clase trabajadora que busca mitigar el impacto de los cánones de arrendamiento tradicionales en el país.

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