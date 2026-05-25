“Podría ser por temas económicos”: alcalde de Tame sobre el secuestro del hijo de su predecesor
Sus captores no se han comunicado con la familia. Se cree que el ELN estaría detrás del secuestro.
Noticias RCN
07:31 p. m.
En una visita a su familia, fue secuestrado, en el municipio de Tame, Arauca, Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde Alfredo Guzmán.
Ocurrió en la madrugada del lunes, 25 de mayo, cuando Iván regresaba a su vivienda, tras asistir a la celebración de cumpleaños de un familiar.
El exalcalde Guzmán explicó que el vehículo en el que se movilizaba su hijo, junto a amigos y familiares, fue interceptado por seis hombres en moto, que lo obligaron a acompañarlos y dijo tener serias sospechas sobre el ELN:
“Me han asesinado a mi padre, me han asesinado a un hermano, tengo cinco atentados en mi contra y, hoy en día, me están dando por el lado más débil, de la forma más inhumana, que es secuestrar a mi hijo. Yo le pido a Dios y al pueblo colombiano que, por favor, clamen por la vida de mi hijo”.
Secuestro podría responder a represalias por temas económicos: alcalde de Tame
En diálogo con Noticias RCN el sucesor de Guzmán como alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, indicó que “el secuestro no responde a móviles políticos, porque él no hacía parte de ningún grupo político, ni hacía parte de ninguna campaña. Puede que el secuestro responda a problemas con otra persona, por temas económicos, pero estamos en la investigación”.
Semanas antes, un ganadero en la zona fue citado y asesinado por integrantes de grupos armados, que, según el alcalde Bastos, se disputan el control del área rural: “Son temas de orden público, grupos que retienen a otros en busca de información”.
Alfredo Iván se radicó en Bogotá, para iniciar sus estudios universitarios, “pero es una persona que viene cada 15 días o cada mes, porque tiene a su señora madre, a su padre, en Tame. Lo que se escucha”, señaló el alcalde, “es que podría ser una represalia por temas económicos”.
Responsables de su secuestro no se han comunicado con la familia:
Habiendo pasado más de 12 horas desde el secuestro de Alfredo Iván, sus captores no se habían comunicado con la familia Guzmán. Sin embargo, se mantienen a la espera, junto a las autoridades:
“Esperamos una respuesta al clamor, al llamado que hace su señora madre, que se encuentra inconsolable, y al de su padre, el señor Alfredo, que fue alcalde”, recordó Bastos e hizo un llamado a que el joven recobre pronto su libertad:
“Todos tenemos que unirnos alrededor de la paz, de la tranquilidad, y si hacemos un ruido grande, lograremos que lo liberen, como deben liberar a todas las personas retenidas al margen de la ley”.