“Podría ser por temas económicos”: alcalde de Tame sobre el secuestro del hijo de su predecesor

En una visita a su familia, fue secuestrado, en el municipio de Tame, Arauca, Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde Alfredo Guzmán.

Ocurrió en la madrugada del lunes, 25 de mayo, cuando Iván regresaba a su vivienda, tras asistir a la celebración de cumpleaños de un familiar.

El exalcalde Guzmán explicó que el vehículo en el que se movilizaba su hijo, junto a amigos y familiares, fue interceptado por seis hombres en moto, que lo obligaron a acompañarlos y dijo tener serias sospechas sobre el ELN:

“Me han asesinado a mi padre, me han asesinado a un hermano, tengo cinco atentados en mi contra y, hoy en día, me están dando por el lado más débil, de la forma más inhumana, que es secuestrar a mi hijo. Yo le pido a Dios y al pueblo colombiano que, por favor, clamen por la vida de mi hijo”.

Secuestro podría responder a represalias por temas económicos: alcalde de Tame

En diálogo con Noticias RCN el sucesor de Guzmán como alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, indicó que “el secuestro no responde a móviles políticos, porque él no hacía parte de ningún grupo político, ni hacía parte de ninguna campaña. Puede que el secuestro responda a problemas con otra persona, por temas económicos, pero estamos en la investigación”.

Semanas antes, un ganadero en la zona fue citado y asesinado por integrantes de grupos armados, que, según el alcalde Bastos, se disputan el control del área rural: “Son temas de orden público, grupos que retienen a otros en busca de información”.

Alfredo Iván se radicó en Bogotá, para iniciar sus estudios universitarios, “pero es una persona que viene cada 15 días o cada mes, porque tiene a su señora madre, a su padre, en Tame. Lo que se escucha”, señaló el alcalde, “es que podría ser una represalia por temas económicos”.

Responsables de su secuestro no se han comunicado con la familia:

Habiendo pasado más de 12 horas desde el secuestro de Alfredo Iván, sus captores no se habían comunicado con la familia Guzmán. Sin embargo, se mantienen a la espera, junto a las autoridades:

“Esperamos una respuesta al clamor, al llamado que hace su señora madre, que se encuentra inconsolable, y al de su padre, el señor Alfredo, que fue alcalde”, recordó Bastos e hizo un llamado a que el joven recobre pronto su libertad:

“Todos tenemos que unirnos alrededor de la paz, de la tranquilidad, y si hacemos un ruido grande, lograremos que lo liberen, como deben liberar a todas las personas retenidas al margen de la ley”.