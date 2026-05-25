Destituyen a director de cárcel en Venezuela en la que los presos se amotinaron para denunciar torturas

Una ola de traslados masivos y la destitución fulminante de su director ha sido el desenlace de la violenta rebelión ocurrida este domingo, 24 de mayo, en la cárcel de Barinas, Venezuela.

Las protestas, que congregaron a cerca de 1.200 hombres y más de un centenar de mujeres en huelga, estallaron como respuesta directa a los brutales castigos físicos impuestos por la nueva administración del centro penitenciario, que apenas llevaba una semana en funciones.

El detonante de la insurrección, que incluyó la quema de colchones y sábanas por parte de reclusos con los rostros cubiertos, fue la gestión de Elvis Macuare Guerrero. El ahora exdirector fue removido de su cargo, según confirmó un funcionario bajo anonimato a la agencia de noticias francesa AFP.

Familiares de los presos describen a Macuare como “el diablo” en persona:

Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) respaldaron las quejas de los internos, señalando que, desde la llegada de Macuare, los reos sufrieron "golpizas y torturas", además de presuntas "requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas".

La tensión se trasladó este lunes a las afueras del recinto, ubicado en el estado natal del fallecido mandatario Hugo Chávez —a unos 500 kilómetros de la capital—. Allí, decenas de allegados aguardaban con angustia bajo una estricta custodia militar y policial, mientras en el interior un grupo de prisioneros realizaba labores de limpieza.

La percepción sobre el exdirectivo era unánime entre los afectados; "ese hombre era el diablo", sentenció una mujer bajo condición de anonimato, mientras que otra ciudadana, Carla Rivas, de 36 años, recordó en diálogo con la AFP que el penal "había sido tranquilo", pero todo "cambió cuando llegó el director".

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Fiscalía anunció una investigación sobre lo ocurrido en el penal:

Durante el conflicto, los internos se agruparon mostrando pancartas con mensajes de auxilio como "SOS" y "No más tortura". Como primera medida de contingencia previa al desenlace, las autoridades evacuaron a 112 mujeres hacia otro establecimiento. Sin embargo, el momento de mayor incertidumbre para las familias ocurrió por la tarde, cuando tres autobuses cargados de reos cruzaron las puertas del penal.

Según comentaron a la multitud, iban trasladados a la prisión de El Rodeo I, un centro en las afueras de Caracas asociado comúnmente al confinamiento de presos políticos y extranjeros.

El panorama carcelario en Venezuela se encuentra bajo revisión constante debido a las crisis estructurales de hacinamiento, los choques violentos entre custodios y la población penal, y el dominio de bandas criminales dentro de las instalaciones. Con el fin de canalizar la crisis en Barinas, la Fiscalía emitió un comunicado a primera hora anunciando la apertura de una investigación formal sobre la "situación de protesta", mientras las autoridades se comprometieron con los familiares a conformar una "mesa técnica" para mediar en el conflicto.