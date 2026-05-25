¡Tembló masivamente en Colombia hoy 25 de mayo de 2026! Atento al reporte completo

Este 25 de mayo de 2026, con corte hasta las 7:40 de la mañana, se han presentado más de diez temblores en Colombia.

El primero de ellos fue en Cauca, sobre las 12:59 de la madrugada. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde se han sentido los demás movimientos telúricos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 25 de mayo de 2026

12:59 a.m.

Epicentro: El Tambo, Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de El Tambo (Cauca), a 27 de Rosas (Cauca) y a 28 de Patía (Cauca).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de mayo de 2026

1:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

2:55 a.m.

Epicentro: Riofrío, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 121 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Riofrío (Valle del Cauca), a 11 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 17 de Tuluá (Valle del Cauca).

5:49 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 19 de Rionegro (Santander) y a 22 de Matanza (Santander).

6:24 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 15 de Uramita (Antioquia) y a 28 de Frontino (Antioquia).

7:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

8:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

8:44 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de El Playón (Santander), a 23 de Rionegro (Santander) y a 24 de Suratá (Santander).

9:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

10:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

2:06 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

4:35 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 26 de Carmen del Darién (Chocó) y a 31 de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

RELACIONADO Reportaron temblores masivos en Colombia hoy 20 de mayo de 2026

7:15 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 22 de Simacota (Santander) y a 23 de Hato (Santander).