¿Luisa Fernanda W está embarazada? ¡Se realizó una prueba y esto reveló!

Durante el último fin de semana, Luisa Fernanda W les contó a sus seguidores que ha tenido la duda de si está embarazada nuevamente.

Y, teniendo en cuenta que tiene pensado borrarse algunos de sus tatuajes, quiso salir de la duda para saber si puede someterse o no al procedimiento.

Fue así como se realizó una prueba de embarazo y reveló el resultado en vivo. ¿Cuál fue?

¿Luisa Fernanda W está embarazada nuevamente? Este fue el resultado de su prueba

La creadora de contenido se realizó la prueba de embarazo desde la misma entidad en la que le van a borrar sus tatuajes y, tras esperar tres minutos, dejó claro que, por ahora, no será mamá nuevamente.

"Vine a borrarme un tatuaje, pero imagínense que he tenido dudas de si estoy embarazada. Me dijeron que podían atenderme ya, pero como tenía esa duda, me estoy haciendo una prueba de embarazo aquí mismo", afirmó Luisa Fernanda W.

Sin embargo, finalmente, el resultado fue negativo.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Luisa Fernanda W tras el resultado de su prueba de embarazo

Después de que Luisa Fernanda W reveló el resultado ante sus seguidores, varios de ellos continuaron pensando que la creadora de contenido sí podría volver a ser mamá muy pronto.

"La carita lo dice todo", "ser madre es lo mejor del mundo", "¿será que por fin tendrá la niña?", "no todos los embarazos son iguales", "en las pruebas pueden haber errores" y "sería espectacular", han sido algunas de las primeras reacciones.

Luisa Fernanda W ya comenzó a quitarse sus tatuajes: ¿por qué?

Al tener el resultado de la prueba de embarazo negativa, Luisa Fernanda W comenzó de inmediato con la eliminación de sus tatuajes.

De acuerdo con ella, la etapa de lucirlos ya se cumplió y quiere borrarlos casi en su totalidad.

"Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo", puntualizó.

"Como les conté, voy a borrarme casi todos, pero los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones", concluyó.