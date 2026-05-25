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El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección

La muerte fue confirmada por la selección y el club en el que fue campeón en ocho oportunidades.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 25 de 2026
06:20 p. m.
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Hace unas horas se confirmó la muerte de un exjugador que defendió los colores de la Selección de Grecia.

Se trata de Paraskevas Antzas, que era oriundo de Drama, Grecia, nació el 18 de agosto de 1976, jugó a lo largo de su carrera profesional como defensa, se retiró en el 2008 y tenía 49 años.

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Antzas jugó dos veces en el Olympiacos y también hizo parte de la Selección de Grecia en la Eurocopa de 2008.

Su deceso fue confirmado por el club 'rojiblanco' y su selección nacional mediante sentidos comunicados en redes sociales.

Así se confirmó la muerte de Paraskevas Antzas, el exjugador de la Selección de Grecia

La Selección de Grecia, en una publicación de redes sociales, lamentó profundamente la repentina muerte de Paraskevas Antzas.

"El presidente de la Federación, Makis Gagkatsis, la secretaria ejecutiva, Domna Tsiouni, y los miembros del Comité Ejecutivo, expresan su profundo pesar y condolencias a la familia de Paraskevas Antzas, quien partió de esta vida demasiado pronto", escribieron.

"Con profunda tristeza y dolor, la familia de Olympiacos despide a Antzas. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos", manifestó por su parte el club griego.

Así fue la carrera de Paraskevas Antzas, el exjugador de la Selección de Grecia

Paraskevas Antzas debutó en el fútbol profesional en 1995 y jugó en los siguientes cuatro clubes de su país:

  • Skoda Xanthi FC (1995-1998).
  • Olympiacos (1998-2003).
  • Doxa Dramas (2003-2004).
  • Skoda Xanthi FC (2004-2007).
  • Olympiacos (2007-2008).

Además, en la Selección de Grecia, Paraskevas Antzas debutó en 1999 y disputó 26 partidos.

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Su palmarés conquistado a nivel de clubes fue el siguiente:

  • Liga de Grecia de 1999 con Olympiacos.
  • Liga de Grecia del 2000 con Olympiacos.
  • Liga de Grecia de 2001 con Olympiacos.
  • Liga de Grecia de 2002 con Olympiacos.
  • Liga de Grecia de 2003 con Olympiacos.
  • Liga de Grecia de 2008 con Olympiacos.
  • Copa de Grecia de 1999 con Olympiacos.
  • Copa de Grecia de 2008 con Olympiacos.

 

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