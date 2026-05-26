El Campín, de la mano de Sencia, abre sus puertas a la democracia

Este 30 y 31 de mayo, la casa del fútbol en Bogotá recibirá a miles de personas para una jornada clave de la Registraduría Nacional.

¿Por qué la Registraduría utilizará el estadio El Campín?

El estadio Nemesio Camacho, conocido popularmente como El Campín, dejará de lado por unas horas su habitual ambiente deportivo para convertirse en el epicentro de la preparación democrática en la capital del país. Durante el último fin de semana de mayo, específicamente los días 30 y 31 de mayo, este recinto albergará una masiva jornada de capacitación liderada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las graderías del costado oriental no recibirán a los tradicionales hinchas del fútbol, sino a un grupo estimado de entre 4.500 y 6.500 ciudadanos. Estas personas tendrán una responsabilidad fundamental: operar los equipos de biometría electoral en los diferentes puestos de votación distribuidos por toda Bogotá durante las próximas elecciones presidenciales. Este operativo forma parte de un ambicioso plan logístico a nivel nacional, donde cerca de 860.000 colombianos se están preparando para garantizar el éxito de la jornada.

Biometría electoral en Bogotá: así funcionará la capacitación

Para quienes se preguntan qué es la biometría electoral y por qué requiere tanta preparación logística, la respuesta radica en la transparencia de los comicios. Este sistema tecnológico permite verificar de manera exacta la identidad de cada votante mediante el cotejo de sus huellas dactilares, evitando así cualquier riesgo de fraude por suplantación.

La implementación de esta tecnología exige personal altamente capacitado. Durante los dos días de instrucción presencial en El Campín, los operadores aprenderán a manejar los dispositivos biométricos que estarán activos en las mesas de votación de Bogotá. Las autoridades electorales recalcan que la asistencia física a estos espacios es vital; de la correcta apropiación de estas tareas depende que la jornada democrática transcurra de manera ágil y sin contratiempos.

¿Qué pasará con el partido de la Selección Colombia?

Una de las principales inquietudes de los aficionados es si esta toma logística afectará el esperado partido de despedida de la Selección Colombia contra Costa Rica, programado para el 1 de junio en el mismo escenario deportivo.

La respuesta es un rotundo no. La organización ha garantizado que la realización de esta jornada democrática no interferirá con el evento deportivo. Las actividades de capacitación se desarrollarán en espacios totalmente independientes del terreno de juego. Además, se han dispuesto accesos diferenciados: las zonas de la entrada norte y los parqueaderos del complejo funcionarán como punto de apoyo logístico exclusivo para el traslado del personal electoral hacia las diferentes localidades, asegurando la continuidad de los trabajos de adecuación en la gramilla.

Sencia y el nuevo enfoque multipropósito del Nemesio Camacho

Esta iniciativa marca un hito en la forma en que se administran los escenarios públicos en la ciudad. Sencia, el operador actual del estadio Nemesio Camacho, busca ampliar el uso de esta emblemática infraestructura para que trascienda más allá de los conciertos y los partidos de la liga profesional.

El estadio es un espacio para todos y de todos. Por eso, además de albergar eventos deportivos y culturales, Sencia quiere contribuir al desarrollo de actividades que fortalezcan la participación ciudadana

Aseguró Mauricio Hoyos, CEO de la compañía.

Al facilitar sus instalaciones operativas para esta vital jornada electoral, El Campín reafirma su vocación como un verdadero punto de encuentro para la ciudad, capaz de aportar al desarrollo institucional y logístico de los ejercicios democráticos más importantes del país.