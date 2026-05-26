Abogados de la familia de Yulixa Toloza rechazan mensajes de ‘justicia por mano propia’

Hace un par de semanas, el país siguió de cerca el trágico caso de Yulixa Toloza. La mujer de 52 años desapareció el miércoles 13 de mayo cuando se practicó una liposucción en el sur de Bogotá.

De acuerdo con los circuitos de seguridad, Toloza arribó al centro estético en horas de la mañana y acompañada de una amiga. Sin embargo, este sitio es ‘de garaje’, o lo que es igual, que no tiene la autorización para practicar cirugías.

¿En qué va el caso?

Con el paso de las horas, la preocupación aumentó. La amiga se fue después de las 4:00 p.m. y le dijo a la Fiscalía que Toloza estaba en un grave estado de salud.

Las cámaras grabaron el que, quizás, es el video más importante del caso: pasadas las 7:00 p.m., dos hombres la sacaron y la subieron a un carro particular.

Partiendo de las investigaciones, la mujer murió en el centro estético, por lo que la dueña María Fernanda Delgado ordenó que se deshicieran del cuerpo y no quedara evidencia del crimen.

El carro fue ubicado el lunes 18 de mayo en Los Patios, Norte de Santander; y en Cúcuta fueron capturados dos implicados. Un día después, las autoridades dieron con el cuerpo de Toloza en Apulo, Cundinamarca.

Los dos capturados fueron enviados a la cárcel y se está a la espera de lo que ocurra con los tres detenidos en Venezuela, en los que están Delgado y el estilista que realizó indebidamente la cirugía.

El respaldo de la familia a las autoridades

A través de un comunicado, los abogados de la familia de Toloza, Diego Gutiérrez y Juan Camilo Caicedo, respaldaron a las autoridades en medio del proceso e hicieron un llamado a no tomar justicia por mano propia, dado que se conocieron mensajes de este tipo en redes sociales.

“Respetar la labor de las autoridades competentes, a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y a abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el curso de la justicia”, señalaron.