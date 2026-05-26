CANAL RCN
Colombia

Abogados de la familia de Yulixa Toloza rechazan mensajes de ‘justicia por mano propia’

La familia respalda a las autoridades que adelantan en el caso de Toloza, quien murió en medio de una cirugía en una estética de garaje en Bogotá.

Yulixa Toloza.
Yulixa Toloza. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 26 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace un par de semanas, el país siguió de cerca el trágico caso de Yulixa Toloza. La mujer de 52 años desapareció el miércoles 13 de mayo cuando se practicó una liposucción en el sur de Bogotá.

Exclusivo | Yulixa Toloza iba agonizando en el carro: aterradora confesión de dueña de la estética
RELACIONADO

Exclusivo | Yulixa Toloza iba agonizando en el carro: aterradora confesión de dueña de la estética

De acuerdo con los circuitos de seguridad, Toloza arribó al centro estético en horas de la mañana y acompañada de una amiga. Sin embargo, este sitio es ‘de garaje’, o lo que es igual, que no tiene la autorización para practicar cirugías.

¿En qué va el caso?

Con el paso de las horas, la preocupación aumentó. La amiga se fue después de las 4:00 p.m. y le dijo a la Fiscalía que Toloza estaba en un grave estado de salud.

Las cámaras grabaron el que, quizás, es el video más importante del caso: pasadas las 7:00 p.m., dos hombres la sacaron y la subieron a un carro particular.

Exclusivo | Fotos aéreas ayudaron a localizar el cuerpo de Yulixa Toloza: la SIJIN lo ubicó tras seis días de búsqueda
RELACIONADO

Exclusivo | Fotos aéreas ayudaron a localizar el cuerpo de Yulixa Toloza: la SIJIN lo ubicó tras seis días de búsqueda

Partiendo de las investigaciones, la mujer murió en el centro estético, por lo que la dueña María Fernanda Delgado ordenó que se deshicieran del cuerpo y no quedara evidencia del crimen.

El carro fue ubicado el lunes 18 de mayo en Los Patios, Norte de Santander; y en Cúcuta fueron capturados dos implicados. Un día después, las autoridades dieron con el cuerpo de Toloza en Apulo, Cundinamarca.

Los dos capturados fueron enviados a la cárcel y se está a la espera de lo que ocurra con los tres detenidos en Venezuela, en los que están Delgado y el estilista que realizó indebidamente la cirugía.

El respaldo de la familia a las autoridades

A través de un comunicado, los abogados de la familia de Toloza, Diego Gutiérrez y Juan Camilo Caicedo, respaldaron a las autoridades en medio del proceso e hicieron un llamado a no tomar justicia por mano propia, dado que se conocieron mensajes de este tipo en redes sociales.

“Respetar la labor de las autoridades competentes, a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y a abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el curso de la justicia”, señalaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Lenis Martínez vive con pánico al saber que el hombre que la secuestró y torturó podría quedar libre

Barranquilla

Ataque armado a exsocio de 'La Gata' dejó un escolta muerto y tres capturados

Procuraduría General de la Nación

Procurador no descarta suspensión provisional al minsalud por presunta participación en política

Otras Noticias

Aplicaciones

Colombianos tendrán nueva plataforma de movilidad: estos serán los beneficios

Conozca de qué se trata la innovadora propuesta.

Viral

La exnovia de Francisco Bolívar vuelve a ser tendencia: ¿Quién es?

¿Quién es la exnovia de Francisco Bolívar? Su nombre volvió a ser tendencia.

Independiente Santa Fe

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible

Nicolás Maduro

El chavismo empieza a borrar a Maduro en una Venezuela bajo presión de EEUU

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos