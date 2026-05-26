Lenis Martínez vive con pánico al saber que el hombre que la secuestró y torturó podría quedar libre

Lenis Paola Martínez vive con ansiedad y temor luego de conocer que el hombre que la secuestró, torturó y roció gasolina, podría quedar en libertad por vencimiento de términos en pocos días.

El infierno se presentó el 21 de enero de 2025 en horas de la mañana. Tres hombres armados entraron al apartamento de Martínez en Castilla (Bogotá) y se la llevaron. En la vivienda quedaron amordazados sus dos hijos menores de edad.

El secuestro duró varias horas y fue un infierno

Horas después, las autoridades la rescataron en una casa del barrio Niza, en la localidad de Suba, norte de la ciudad. Su expareja, Duván Ardila, habría sido la mente detrás del crimen.

En diálogo con Noticias RCN, Martínez recordó cómo fue el secuestro: “Me rociaron gasolina en partes íntimas y tuve quemaduras de primer grado”.

También narró el momento en el que supo que su agresor podía quedar libre. “Desde el momento que me llegó la citación para la audiencia por vencimiento de términos, mi vida otra vez ha sido un caos. Siempre manejo mucha ansiedad, no he tenido tranquilidad”, relató.

¿Por qué puede quedar libre?

Trabajo con la justicia y creo en la justicia, pero hay procesos que no sé por qué se limitan a que la justicia actúe oportunamente.

Esta situación pone nuevamente sobre la mesa el debate en torno a la efectividad del sistema judicial en el país.

Francisco Bernate, abogado penalista, consideró que, mientras la sociedad colombiana sea conflictuada y al mismo tiempo no haya suficientes despachos judiciales y personal, el vencimiento de términos termina siendo el desenlace en muchos casos.

Otro experto sostuvo que se debe sumar el cambio recurrente de jueces y fiscales, lo cual termina rompiendo con la celeridad del proceso y retrasa la toma de decisiones o medidas.

Ante este contexto, el gobierno ha impulsado reformas. Muestra de ello, por ejemplo, es que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, convocó a la comisión para hacerlo nuevamente. Aunque es a tres meses de acabar la gestión.