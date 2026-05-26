Horarios de la ley seca por elecciones presidenciales 2026 de este 31 de mayo

Está llegando a su fin la cuenta regresiva para la primera vuelta presidencial. Este domingo 31 de mayo, millones de colombianos irán a las urnas en lo que será un proceso electoral histórico.

El país decide por el futuro para los próximos cuatro años. La carrera por llegar a la Casa de Nariño está siendo protagonizada por Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, general (r) Gustavo Matamoros, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

¿Cuándo empieza la ley seca este fin de semana?

Los pronósticos apuntan que habría segunda vuelta y los de más opciones son Cepeda, de la Espriella y Valencia. A medida que se acerca el 31 de mayo, crece la expectativa.

El Gobierno ya adoptó medidas para que la jornada transcurra sin complicaciones. Al igual que el 8 de marzo, cuando fueron las votaciones para Congreso y consultas, en la primera vuelta habrá ley seca.

La ley seca comenzará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio. Queda bajo las directrices de los alcaldes o gobernadores extender los tiempos.

Otras medidas para las elecciones

Otra medida importante es el cierre de las fronteras. En aras de garantizar la seguridad, no habrá paso terrestre ni fluvial al país entre las 6:00 a.m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio.

Con corte al 7 de mayo, la Registraduría informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar (20.123.481 hombres y 21.298.492 mujeres).

La incertidumbre también aumenta por los hallazgos de la Misión de Observación Electoral (MOE) en cuanto a la violencia. Se identificaron 386 municipios en riesgo, ubicados principalmente en Cauca, Arauca, Antioquia, Cesar, Caldas y Chocó.