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Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026. Estos son los resultados que deben darse para el esperado clásico internacional.

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
01:29 p. m.
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La última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 podría dejar un escenario inesperado y bastante llamativo para el fútbol colombiano, pues se podría dar un clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios en el repechaje de la Sudamericana.

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El posible cruce ha generado expectativa entre los hinchas, especialmente porque ambos equipos llegan a la última jornada dependiendo de distintos resultados para definir su futuro internacional.

Actualmente, Millonarios ocupa el segundo lugar de su grupo en Sudamericana, mientras que Santa Fe es tercero en su zona de Libertadores. Si ambos terminan en esas posiciones, el clásico bogotano se podría dar en la fase previa a los octavos de final.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar?

Millonarios FC recibirá este martes en El Campín a O'Higgins FC (Chile) con la obligación de ganar y esperar un empate o derrota de São Paulo FC frente a Boston River para quedarse con el liderato del grupo y avanzar directamente a octavos de final.

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Sin embargo, si el equipo azul empata, se mantendría segundo y tendría que disputar el repechaje de Sudamericana frente a uno de los terceros de Libertadores. Una derrota sería fatal, pues lo dejaría eliminado de cualquier competencia internacional.

El panorama de Santa Fe en Libertadores

Por el lado de Independiente Santa Fe, el panorama también es complejo. El cuadro cardenal deberá vencer en Uruguay a Peñarol y esperar una caída de Platense ante Corinthians en Brasil para clasificar directamente a octavos de final de Libertadores.

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Si Santa Fe empata, permanecería tercero de su grupo y pasaría al repechaje de Sudamericana.

Precisamente ahí aparece la posibilidad del clásico. Antes de comenzar la última fecha, Santa Fe aparece sexto entre los terceros de Libertadores y Millonarios tercero entre los segundos de Sudamericana, posiciones que los cruzarían directamente en la llave.

La CONMEBOL confirmó que el sorteo de las fases eliminatorias se realizará el próximo 29 de mayo en Luque, Paraguay.

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