El chavismo empieza a borrar a Maduro en una Venezuela bajo presión de EEUU

La figura de Nicolás Maduro comienza a desaparecer gradualmente de la vida pública venezolana meses después de su captura por fuerzas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York acusados de narcotráfico, en un hecho que transformó el escenario político del país y abrió paso a una nueva etapa liderada por Delcy Rodríguez.

Durante años, el rostro de Maduro dominó la televisión estatal, murales, propaganda oficial y programas sociales. Sin embargo, ese despliegue comenzó a desmontarse poco a poco. El gobierno interino impulsó el eslogan “El inicio de una nueva etapa” para celebrar los primeros 100 días de gestión de Rodríguez, marcando distancia con el antiguo aparato propagandístico chavista.

¿Por qué Nicolás Maduro desapareció de la vida pública en Venezuela?

Tras la captura del exmandatario el 3 de enero, el chavismo organizó marchas y campañas para exigir su liberación. Incluso se instalaron enormes carteles con la frase “Los queremos de vuelta”. Pero con el paso de los meses, las movilizaciones se redujeron y los discursos oficiales dejaron de mencionar a Maduro.

Además de desaparecer de la televisión estatal, el exmandatario también perdió influencia dentro del poder político. Rodríguez destituyó a varios ministros nombrados durante el gobierno anterior y centró su administración en reformas económicas relacionadas con hidrocarburos y minería favorables a Estados Unidos, además de impulsar una amnistía para presos políticos.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Eduardo Valero Castro, afirmó que la imagen de Maduro ha sido retirada de espacios públicos como parte de “una nueva intencionalidad en la política venezolana” alineada con los nuevos esquemas de alianzas entre Venezuela y Estados Unidos.

¿Qué impacto tiene Delcy Rodríguez en el nuevo rumbo político de Venezuela?

La presidenta encargada ha defendido públicamente su lealtad hacia Maduro pese a las críticas de sectores radicales del chavismo. Rodríguez aseguró haber sido leal “hasta el último segundo” y justificó sus decisiones bajo la necesidad de defender los intereses de Venezuela en medio de fuertes presiones internacionales.

El giro político también generó fracturas dentro del oficialismo. El exdiputado chavista Mario Silva cuestionó la cercanía con Washington y advirtió que Venezuela podría convertirse en “un vulgar protectorado de Estados Unidos”. En una carta pública dirigida al ministro del Interior, Diosdado Cabello, Silva criticó la “débil campaña” impulsada para exigir el regreso de Maduro.

Mientras la imagen de Maduro desaparece de la propaganda oficial, el chavismo intenta reconstruir su narrativa política alrededor de un nuevo lema: “Delcy, avanza, tú tienes mi confianza”.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.