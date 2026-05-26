Colombianos tendrán nueva plataforma de movilidad: estos serán los beneficios

El ecosistema de las aplicaciones de transporte en Colombia experimenta desde hoy una transformación radical con el inicio formal de operaciones de BlaBlaCar, la reconocida plataforma internacional de origen francés.

Su llegada no solo intensifica la puja por los usuarios en un sector ya dominado por gigantes como Uber, DiDi o Cabify, sino que introduce un concepto disruptivo que cambia las reglas del juego: el modelo de carpooling o carro compartido para trayectos intermunicipales y de larga distancia.

A diferencia del corretaje tradicional o los servicios de "ride-hailing" urbano, donde un conductor privado realiza un viaje bajo demanda para un tercero, la nueva propuesta se fundamenta en la optimización de los recursos ya existentes.

La plataforma conecta a conductores particulares que ya tienen planeado realizar un viaje entre diferentes municipios con pasajeros que buscan desplazarse hacia el mismo destino, permitiendo que ambos dividan los gastos asociados al trayecto.

¿Qué enfoque tendrá esta plataforma?

De acuerdo con las proyecciones y primeros balances entregados por la compañía en el marco de su expansión por América Latina —donde ya registra presencia en ocho países—, el mercado local ofrece un terreno fértil para esta modalidad.

Los análisis iniciales estiman que los recorridos promedio realizados a través de la aplicación en el territorio nacional oscilarán entre los 200 y los 300 kilómetros, conectando centros urbanos principales con regiones intermedias que muchas veces carecen de opciones de transporte directo, eficiente o económico.

La gran innovación detrás de este formato radica en la eliminación del ánimo de lucro comercial por viaje para el conductor particular, centrándose exclusivamente en la mitigación de los gastos operativos.

El sistema calcula un límite de precio sugerido por asiento para asegurar que el conductor solo reciba aportes orientados a cubrir costos de combustible y peajes, evitando la especulación tarifaria y garantizando pasajes significativamente más baratos para los usuarios que las alternativas tradicionales.

La incursión de BlaBlaCar se da en un momento coyuntural de alta sensibilidad para el transporte digital en Colombia. Con debates legislativos en curso en el Congreso y un estricto escrutinio de las autoridades sobre las plataformas informales, la seguridad y la confianza de las comunidades virtuales se han vuelto prioritarias.

Para blindar la experiencia de usuario y marcar distancia frente a la informalidad desorganizada, la aplicación incluye herramientas de verificación de identidad, perfiles con calificaciones cruzadas, un canal de soporte técnico continuo y equipos dedicados a la moderación comunitaria.