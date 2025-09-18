Trasladan a la cárcel de Girón a alias El Costeño, cerebro del asesinato de Miguel Uribe

Noticias RCN conoció en primicia la boleta de traslado de Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’. La mente detrás del magnicidio de Miguel Uribe será llevado a la cárcel de Girón en Santander.

‘El Costeño’ fue trasladado al centro penitenciario de alta seguridad. Además, William Fernando González Cruz o ‘El Hermano’, uno de sus cómplices, fue trasladado a La Dorada en Caldas.

¿Por qué trasladaron a 'El Costeño'?

Arteaga está siendo investigado por concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, uso de menores para la comisión de delitos agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

A 'El Costeño' lo trasladaron al pabellón de alta seguridad de Girón, mientras que González al pabellón de alta seguridad de La Dorada.

El cambio se da como parte de los protocolos. Ambos estaban privados de la libertad en el búnker de la Fiscalía, concretamente en celdas transitorias. Es decir, no podían quedarse allí permanentemente. Se espera que en las próximas horas ocurra la misma situación con el resto de cómplices.

¿Cómo ocurrió el magnicidio?

Uribe Turbay, quien ejercía como senador y era precandidato presidencial, se encontraba en un evento en el parque El Golfito, Bogotá. Un menor de edad, identificado como 'Tianz', sacó un arma y le disparó a menos de cinco metros.

Ese mismo día, fue aprehendido el joven, quien ya recibió una sanción de siete años privado de la libertad en un centro especializado. Además, las autoridades capturaron a los otros participantes materiales del atroz hecho.

La labor de las autoridades reveló que los otros implicados son: Katherine Martínez o 'Gabriela', Carlos Eduardo Mora González o 'El Veneco', Cristian González y Harold Barragán o 'HB' . En total, son siete, sumándole a 'Tianz, 'El Costeño' y 'El Hermano'.

González se encargó de transportar a los participantes en un vehículo. Martínez trasladó el arma y se la entregó a 'El Costeño'. González iba a ayudar a la fuga de 'Tianz' y 'HB' tuvo la labor de seleccionar al joven sicario.

Para dar con estos avances, las autoridades revisaron 89 cámaras de seguridad, realizaron ocho interrogatorios y 43 entrevistas a testigos. Sumado a ello, practicaron siete diligencias de registro, 51 búsquedas en bases de datos, tres perfiles criminales y tres retratos hablados.

El senador estuvo dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe en Bogotá. Sin embargo, falleció en la madrugada del 11 de agosto.