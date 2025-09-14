CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía revela la existencia de un segundo sicario menor de edad en el magnicidio de Miguel Uribe

Investigaciones indican que había un plan de respaldo con otro adolescente armado, listo para disparar si el primer sicario fallaba en su misión.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
01:25 p. m.
El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace 34 días, sigue conmocionando a Colombia. La Fiscalía ha revelado una nueva información que da a conocer la existencia de un segundo sicario, también menor de edad, que estaba disponible como plan de respaldo en caso de que el primer atacante pudiera fallar.

Segundo sicario presto a disparar contra Miguel Uribe

Según las investigaciones, este segundo menor fue trasladado desde la avenida Primero de Mayo hasta el sector del parque El Golfito el día del atentado. Las autoridades están tratando de establecer su paradero para obtener más información sobre los autores intelectuales del crimen.

Noticias RCN conoció una de las líneas de investigación más sensibles del caso. Las pesquisas revelan que el plan incluía a dos adolescentes armados. El segundo menor estaba listo para disparar si alias "Tian", el primer sicario, no cumpliera con su misión.

Los seguimientos al capturado Harold Barragán Ovalle, alias "HB", considerado pieza clave en la logística del atentado, arrojaron mensajes que coordinaban cada detalle del plan. En estas conversaciones aparece el nombre del segundo menor, quien participó en reuniones de la banda, incluso un día antes del asesinato.

Reconstrucción del hecho

Según el ente investigador, en la avenida Primero de Mayo recogieron a otro menor, previamente identificado por parte de la Fiscalía. Era otro menor de edad que iba a participar en el hecho. Así mismo, al momento de llegar al parque El Golfito, se habría hecho una videollamada en la que se indicó el reconocimiento de la zona y se presentó al joven que iba a cometer el crimen.

La Fiscalía ha confirmado que fue trasladado desde Kennedy y estuvo en el parque mientras Uribe se dirigía a sus seguidores. Portaba un arma y sabía que una motocicleta lo esperaba a pocas cuadras para huir.

Otra pista en la investigación apunta a una mujer que recibió varias consignaciones electrónicas, presuntamente para financiar a "HB", pero camufladas para no dejar rastro.

