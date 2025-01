El drama de los de niños que huyeron de las balas en el Catatumbo

Se agrava la crisis humanitaria que ha dejado la guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, en Norte de Santander, que se disputan el control del territorio.

Lamentablemente, los más vulnerables han quedado en medio de las balas de estos grupos terroristas. El doloroso saldo en tan solo cuatro días es de 80 muertos y más de 19.000 desplazados, entre ellos, un gran porcentaje de niños.

Solo en Ocaña son 1.800 niños que fueron obligados a abandonar sus casas y salir huyendo con sus familias a otros territorios para proteger sus vidas.

Solemith Bayona, una madre desplazada por el conflicto, relató el dolor que sienten no solo de dejarlo todo, sino de ver a sus hijos con hambre y sin un lugar cómodo para dormir.

Hugo Sánchez, otro padre desplazado por la violencia, explicó coincidió con esta madre con que la alimentación de sus hijos es lo que más les preocupa:

“Más que todo son los alimentos, la comida para ellos ya que le toca uno en estos casos movilizarse y viene a enfrentar esta situación a ver que le colaboran a uno, y pues estamos en la mano del señor, Dios proveerá”.

1.800 niños del Catatumbo son ahora desplazados de la violencia y permanecen en un albergue comunitario de Ocaña.

Alba Largel, madre desplazada, contó cómo fue el momento en el que pudieron huir de las balas:

Cuando salieron con una banderita blanca, en seguida yo cogí el bolsito este, me monté en el carro y me vine. Nos trajeron en un camión con los dos hijos míos y con los dos nietecitos. No tenemos comida, no tenemos cama, un colchón donde dormir.